Héroe del silencio

Pilar Canicoba

Entre las muchas circunstancias conmovedoras del martirio de Miguel Ángel Blanco hay una que hace más desgarrador el drama: se trataba de alguien corriente. Los autores de los obituarios que entonces se publicaron encontraron retazos personales, algo sobre su vida profesional, el origen gallego de la familia, sus gustos musicales, pero casi nada que permitiera hablar de su relevancia política. Era un modesto concejal de un pueblo no muy grande, cuya única imagen ejerciendo como tal es esa en la que mira a la cámara con un tic nervioso que quedó en la memoria de todos.

Ese anonimato de la víctima lleva a preguntarse cómo fue el procedimiento por el que los terroristas decidieron que le tocaba morir. Podemos imaginar que metieron en un bombo los nombres de los ediles que merecían la pena capital, o que hicieron una selección de gallegos emigrantes a los que castigar como invasores. Tal vez no fue así y los gerifaltes recibieron un sinnúmero de sugerencias de los soplones que los asesinos tenían diseminados por el País Vasco, defendiendo en cada caso la idoneidad de su propuesta porque lograr que su denunciado acabara en la tumba era un mérito notable para cualquier chivato que se preciara. En fin, que el informe que llegó de Ermua convenció a los encargados de aprobar la ejecución. Descartaron muchos otros objetivos que siempre ignorarán su buena suerte y decidieron que aquel chico anónimo no merecía seguir viviendo. Después se avisó a los verdugos que no tuvieran ningún otro sacrificio humano entre manos.

Ese carácter aleatorio del crimen es algo muy propio de los genocidios. No es preciso ser alguien notable para participar en la lotería letal de los asesinos. Simplemente se mata a quien está más a tiro para enviar el mensaje macabro de que nadie está a salvo. Miguel Ángel Blanco pertenecía a una raza política inferior a la que se permitía vivir acosada en el gueto, hasta que un siniestro sorteo o una infame delación decidieran lo contrario. Los etarras decretaron la solución final, aunque la llevaron a cabo de forma más artesanal que quienes comparecieron en Núremberg.