El juez llena su auto de alusiones al papel de Sánchez en la red contra fiscales, jueces y policías
MADRID / LA VOZ
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Sitúa el inicio de la actividad criminal el día en el que inició su período de reflexión y cita mensajes de los acusados señalando que «el one» es el que dio la orden29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El juez Santiago Pedraz no responsabiliza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la trama de corrupción en la que el PSOE subvencionó presuntamente con facturas falsas la actuación de la red del partido para