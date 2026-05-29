El juez llena su auto de alusiones al papel de Sánchez en la red contra fiscales, jueces y policías

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo BAreño MADRID / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en Roma tras ser recibido por el papa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en Roma tras ser recibido por el papa. FABIO FRUSTACI

Sitúa el inicio de la actividad criminal el día en el que inició su período de reflexión y cita mensajes de los acusados señalando que «el one» es el que dio la orden

29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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