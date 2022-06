¿Y quién pagará?

La norma fija un compromiso de financiación que pasará del actual 0,7 % del PIB a un 1 %, un aumento que los rectores llevan tiempo reclamando. «A lei fai unha boa reflexión sobre cal debe ser o papel da ensinanza universitaria e sobre a necesidade de mellorar o apoio económico», afirma el rector de UVigo. El problema es que la financiación depende de las comunidades autónomas, dado que las competencias están en la práctica transferidas. «A do 1 % do PIB é unha formulación boa. A peza clave é que iso non se quede nun enunciado normativo, dado que o financiamento depende dun axente distinto do que aproba a lei. As comunidades teñen que entrar en coalición co Estado», destaca López, de la USC.

¿Cambiará la gobernanza dentro de los centros?

Sí, las universidades tendrán que completar la nueva arquitectura que promueve la ley con cambios en sus reglamentos. «O anteproxecto é moi aberto e queda moito traballo dentro das universidades. Haberá que revisar o estatuto do PDI [Personal Docente e Investigador] ou o do estudante. Esta lei é o marco normativo onde nos vamos mover e dá moita maior autonomía ás universidades, pero iso implica un gran traballo por diante nos próximos dous anos para definir as nosas estruturas», sostiene Abalde, de la UDC. «Nós sempre demandamos un maior autogoberno universitario. Orientar, decidir e tomar decisións ten un custo de traballo importante, pero é desexable», valora Antonio López.