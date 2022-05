La nueva ley de universidades: derecho al paro académico, menos profesores temporales y un solo mandato para el rector

Los estudiantes también verán mejorados sus derechos. Por un lado se reconoce el paro estudiantil, de modo que un alumno que realice estos paros no podrá ser penalizado por no asistir a clases o por no acudir a un examen. Eso sí, no se podrá ejercer este derecho en fechas ya señaladas para la evaluación.

La elección del rector fue otro de los asuntos que experimentó cambios a lo largo de los distintos borradores. En el presentado esta mañana se recoge un mandato improrrogable de seis años -ahora son dos de cuatro años-, el candidato debe ser funcionario doctor (ahora se exige que sea catedrático), y la elección será directa por sufragio universal ponderado, como ya ocurre actualmente.