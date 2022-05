Los rectores gallegos ante la nueva ley de universidades: aplauso a las microcredenciales y al respeto a la autonomía

J.A.: «A autonomía do profesorado non está afectada. A maior implicación do alumnado reforza o valor da guía docente como un contrato entre o profesorado e o estudantado».

aspectos más positivos y negativos del texto

A.L.: «Parece que o texto ofrece ferramentas coas que poderemos adaptarnos de xeito máis dinámico ás demandas sociais. É positivo tamén que se formule como compromiso chegar a investir o 1 % do PIB nas universidades. Agora ben, debemos ser conscientes de que a capacidade que teñamos para aplicar moitas das potencialidades que neste anteproxecto se indican vai supoñer un desafío e dependerán da implicación, en termos de financiamento, das administracións competentes en materia universitaria, nomeadamente a Xunta».

J.A.: «Como aspectos positivos subliñaría que é un novo marco actualizado respecto das anteriores leis universitarias e dá resposta á situación derivada da implantación do Plan Boloña e á nova estrutura das titulacións; como parte negativa, hai algúns apartados que non están o suficientemente definidos e poden xerar unha diversidade grande dentro do sistema universitario español».