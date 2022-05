Llegan a Galicia las pasarelas que son casi puentes

Pasarela peatonal proyectada sobre el Miño entre Tomiño y Vila Nova de Cerveira

Las pasarelas peatonales eran hace años, por lo general, relativamente feas. Su utilidad se circunscribían a los peatones, y su función era la de superar grandes vías de comunicación, de esas que parten las ciudades en dos. Hace años, se pensaba más en la utilidad que en la estética, hasta que llegaron las estructuras metálicas de color blanco inspiradas en cierta medida en los puentes diseñados por Santiago Calatrava, con muchos ejemplos en ciudades gallegas. La tercera generación de pasarelas tal vez esté encarnada por la que da acceso al centro comercial de Marineda, en A Coruña, ideada por la empresa gallega K2 Ingeniería y recientemente premiada por la Asociación de Ingeniería Estructural. Tiene todos los ingredientes de las pasarelas-puente contemporáneas: la comparten las bicicletas y los peatones, tiene un componente estético y constructivo relevante y aspira a convertirse —si no lo ha hecho ya— en un icono del paisaje urbano coruñés. «É unha pasarela singular, case única, foi un encaixe de bolillos. Ten un deseño galego e non é só unha estrutura, senón unha escultura», dijo la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en una de sus visitas a la obra.

Pasarela para acceder al centro comercial Marineda, en A Coruña Ángel Manso

Las pasarelas que están en proyecto, por su longitud, pueden ser consideradas puentes peatonales y ya encarnan un concepto diferente. Lo certifica Arturo Antón Casado, ingeniero de Caminos especializado en estructuras que trabaja en la empresa Temha, que ya ha ejecutado muchas pasarelas en distintos puntos de Galicia. «Se pueden considerar puentes por su longitud, pero no por las cargas que van a soportar, que son muy inferiores a los puentes para vehículos. Esto reduce sensiblemente el presupuesto y se puede optar por estructuras más estéticas, sin que sean de pega. Sobre todo si se sitúan en espacios con mucha visibilidad», asegura.

Son puentes más que pasarelas las que se proyectan en el Miño —para unir Tomiño y Vila Nova de Cerveira— o la que recientemente presentó la Xunta para unir As Xubias con Santa Cristina, en la ría do Burgo. El profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos Carlos Nárdiz, experto también en urbanismo, cuestiona el emplazamiento de esta última por la posible afectación a las dunas, y defiende otros alternativos. «Es evidente que sería muy utilizada, pues es necesario superar los obstáculos para que las bicicletas puedan acceder al resto de la comarca. Pero se trata de un espacio muy sensible, aunque entiendo que existe una demanda para este tipo de estructuras», asegura.