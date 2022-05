Ana Pontón aprovecha la investidura de Alfonso Rueda para presentar su programa como presidenta

Dos opciones

Con esos mimbres, Pontón resumió la disyuntiva ante la que se van a encontrar los gallegos cuando se convoquen las elecciones: «A resignación, a rutina e autocompracencia do PP fronte a un proxecto solvente, ilusionante e desde a confianza do modelo do BNG. O vello ou o novo, o pasado ou o futuro, estas son as dúas alternativas», trató de resumir. En ese punto, la portavoz nacionalista habló como «presidenta» de un Gobierno del BNG, que aprovecharía el primer Consello da Xunta para subir las pensiones no contributivas y las prestaciones sociales para las personas con más necesidades, bajando los peajes y aprobando paquetes de ayudas para los sectores más afectados.

Ese Ejecutivo nacionalista, insistió, defendería la puesta en marcha de una tarifa eléctrica gallega, profundizaría en el autogobierno y centraría sus esfuerzos en los jóvenes. Pontón lo resumió en diez objetivos estratégicos, que incluyen el refuerzo de los servicios públicos, con un plan de choque por 200 millones para la atención primaria y un plan de salud mental; con la contratación de mil profesores; e implantando un modelo de residencias de gestión pública. Unas medidas que «sabemos que non se consigue en dous días», reconoció.