Formoso ve en la sucesión de Feijoo una «historia interminable» de reparto de poder

Valentín González Formoso, en una imagen de archivo Sandra Alonso

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, cree que la sucesión de Feijoo se ha convertido en una «historia interminable» de reparto de poder entre los barones provinciales. Sin agenda pública esta semana por un covid que está superando con síntomas leves, el líder del PSdeG ha valorado el proceso abierto tras la renuncia del presidente en funciones y la campaña orgánica que ha iniciado su sustituto, Alfonso Rueda. A su juicio, todo ha resultado «demasiado longo» y ha evidenciado las diferencias territoriales entre los populares que ahora se trasladarán al Gobierno gallego.

A cambio, el presidente de la Diputación coruñesa ofrece una «alternativa para reactivar Galicia de forma sensata pero contundente», poniendo como ejemplo la labor desarrollada en tres entes provinciales de cuatro y en más de un centenar de concellos que suponen que un 62 % de los gallegos estén gobernados por un socialista. «Estamos demostrando cada día coas nosas propostas que estamos á altura das circunstancias e das ansias dos galegos e das galegas que queren un Goberno forte, que respecte as tradicións e revolucione este país con tranquilidade».

Formoso denuncia que los gallegos no pueden estar pendientes de los anuncios del DOG relacionados con el relevo y necesitan ya un Gobierno «que lidere a toma de medidas e que as publique no diario oficial dunha vez por todas» ante la situación económica «máis grave dos últimos trinta anos».