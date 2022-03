Santos, fotografada recentemente en Vigo, asegura sentirse feliz na volta ao seu traballo no CSIC Oscar Vázquez

Carmen Santos (Porto do Son, 1981) foi das primeiras persoas que entraron nos círculos de Podemos en Galicia, forza da que foi secretaria xeral. Xa non está nin nos conxuntos baleiros nos que, lamenta, se deixaron ir aquelas circunferencias de debate, nin milita en forza política algunha. «Despois das últimas eleccións galegas, nas que non houbo ningún tipo de asunción de responsabilidades por parte da dirección que nos levou de ser a segunda forza no Parlamento a ter cero deputados, non continuei. O mínimo nunha forza política seria, por coherencia e decencia, é asumir responsabilidades», di mandando un recado a quen lle sucedeu no cargo.

Saíu do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo cara o Parlamento, e da cámara autonómica volveu ao centro do CSIC. «Ser funcionario claro que dá máis liberdade para actuar en política segundo o teu criterio, pero dá liberdade sobre todo para encarar as presións que hai nos aparatos dos partidos. Ás veces, están por riba do interese xeral. Afógao a partitocracia», confesa engadindo que «era algo que Podemos quería mudar, frear o poder da casta, pero non fixo. Deberían darlle outra volta».

Co título oficial de politóloga acadado como licenciada en Ciencias Políticas, e posto a proba logo no gabinete da ministra Cristina Garmendia e na vertixe de Podemos, Santos estima que España camiña cara a un bipartidismo imperfecto. «Nos momentos convulsos a xente tende a ir cara ás estruturas que xa coñece, as tradicionais», fronte ao exceso de cambios que recoñece houbo nos novos partidos. Pero quere crer que na conciencia colectiva quedará que hai máis puntos de vista que «os de sempre». «Se se transmite tranquilidade e honestidade poden irromper gobernos que non estean liderados polo PP ou o PSOE». A Más Madrid ou ao BNG en Galicia son aos que ve máis cerca dese éxito. «A xente agora atrévese a cambiar o seu voto».