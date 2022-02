El juicio de la pequeña Desirée se celebró el pasado mes de febrero. Ana Sandamil declaró, para sorpresa de las partes. Y dijo que no le había hecho nada a su hija, y que no intentó envenenarla, «era la cosa que más quería en el mundo», subrayó la condenada. También dijo en la primera sesión de un juicio que se prolongó cinco días, que no recordaba nada de lo ocurrido la noche de la muerte de Desirée. Además, argumentó entonces que oía voces, que estaba diagnosticada de depresión y que se encontraba mal psicológicamente.

El padre de la niña, José Manuel Leal, declaró en el juicio que Sandamil no quería tener a su hija cuando se quedó embarazada. La última vez que vio a su pequeña fue dos días antes del fallecimiento.«Desirée para ella era como un objeto, que incluso usaba para sacarme dinero para la pensión», dijo Leal ante el jurado popular.