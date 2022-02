Ha nombrado a los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que en un informe exhaustivo concluyeron que la enjuiciada muestra «simulación» de síntomas psicóticos. «Mente afectada y, el resto, es maldad pura y dura. Con sentido común van a llegar a la misma conclusión».

«El estado mental de la madre no estuvo relacionado con que asesinase a su hija»

En la misma línea, Manuel Ferreiro, abogado de la acusación particular mantuvo su petición de pena. Incidió en que «no hace falta explicar lo evidente», y que «es obvio que su madre, la única persona que estaba esa noche con la pequeña, acabó con su vida». Relató, de nuevo, los testimonios de testigos, agentes de la Guardia Civil y facultativos. Las cuales, según sus conclusiones, «se resumen en que planificó la muerte de Desirée» y que «murió estrangulada por la única persona que estuvo con ella esa noche».

Quiso hacer hincapié, también, en que «la defensa ha querido enturbiar el proceso intentando engañar al jurado, haciéndoles creer que los actos de Sandamil fueron de una forma cuando las evidencias señalan la contraria». Insistió en que el estado mental de la acusada «estaba solo parcialmente afectado, como dijeron los forenses, que además añadieron que fingía y exageraba síntomas». Ferreiro instó al jurado a creer «a los peritos médicos, que son los que más saben, y que acreditaron que ella no tenía delirios con la niña, lo que descarta que su enfermedad estuviese relacionada con el asesinato de la pequeña».

La acusación popular, representada por Francisco Lago, abogado de la Fundación Amigos de Galicia, no quiso salirse tampoco de ese tablero de ajedrez. «No se duda de la autoría del crimen», empezó el letrado, «pero creemos necesario que el jurado entienda que la acusada tenía un plan premeditado para matar a su hija». Lago quiso hacer hincapié en el testimonio del tío de Ana Sandamil, que declaró ante la Audiencia que había sido él quien había buscado el veneneno, estricnina, en la tableta de la acusada, y no su sobrina. «Lo que dijo el tío de Sandamil no se corresponde con la realidad. Él no declaró ante la jueza de Vilalba esta versión y sí ahora, ya que ahora sabe que no tenemos forma de comprobar quién buscó el veneno, ya que no se supo que se había buscado hasta tres meses después del crimen. Sabemos que no fue él porque ni siquiera recordaba el nombre del veneno, y está acreditado que la búsqueda fue explícita. Ademas, ¿por qué iba a buscar 14 veces en un solo día el término 'estricnina'? Él sabía que era una sustancia prohibida, y jamás la compraría», afirmó. Esta «compulsividad» en la búsqueda, denotada por la cantidad de veces que se buscó el término en poco tiempo «demuestra que fue la acusada la autora, ya que todos los médicos afirmaron que ella tomaba decisiones compulsivas y obsesivas».

Repitió, al igual que sus dos compañeros, que la mujer «tenía las facultades parcialmente afectadas», y que, aunque sí supone un atenuante, «eso se compensa con el agravante de parentesco», por lo que siguen pidiendo la prisión permanente revisable (PPR.)

«En las pruebas específicas realizadas por los psiquiatras forenses, se acreditó que la acusada fingía y exageraba síntomas de su trastorno psicótico y de su amnesia. Además, en sus delirios jamás se hacía referencia a Desirée, lo que descarta una posibl vinculación con el crimen», resumió.

Recordó el abogado, finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2014. En ella, un caso «muy parecido», en el que el padre de dos niños «mostraba síntomas similares a los de la acusada», fue condenado a la PPR tras acabar con la vida de los pequeños.

«Tenía sus capacidades totalmente anuladas, y ese es el único motivo por el que hizo lo que hizo»

Entonces, llegó el turno de la defensa de Ana Sandamil. Luis Rifón, su abogado, expuso durante más de 20 minutos todas las razones por las que él consideraba que su clienta tenía las facultades «anuladas» en el momento de los hechos, por lo que le preguntaba al jurado «si no sería más justo que evitara la prisión y fuera internada en un psiquiátrico».

El letrado afirmó que la madre de Desirée Leal «tenía su juicio totalmente cegado», amparándose en las declaraciones aisladas de algunos de los psiquiatras que comparecieron en el juicio, y obviando la gran parte de los testimonios de los facutlativos, que señalaban en la dirección opuesta. Insistió ante el jurado que el trastorno que padece Sandamil «está acreditado», y afirmó que «fue el único móvil que tuvo para asesinar a su hija».

«Ana merece un castigo por lo que hizo, sí, pero congruente»

Llegó a negar los informes de los forenses, que acreditan que Sandamil fingió y exageró síntomas, y también rechazó que estuviese probado que su clienta no tuviese las capacidades anuladas. Lo hizo amparándose en la declaración de la psicóloga de la cárcel de Monterroso, que, en el juicio, confirmó que no tenía más información que el testimonio de la acusada durante una entrevista privada. Incluso, llegó a desdecirse a sí misma al final de su declaración, afirmando que la acusada «no tenía su capacidad volitiva anulada».

Con respecto a la autoría, el abogado llegó a afirmar que «Ana merece un castigo por lo que hizo, sí, pero congruente». De esta forma, admitió que su clienta mató a su hija, pero con una matización: «la coherencia nos dice que debemos tener en cuenta su estado mental en aquel momento, que le nublaba el juicio y hacía que no fuera consciente de sus actos». El letrado terminó su intervención diciendo que «Ana ya ha sufrido bastante. Primero, por su enfermedad grave y crónica; y segundo, por la muerte de su queridísima hija, la cual sabe que provocó ella misma y eso le produce un dolor insoportable».

La última palabra la tuvo Ana Sandamil. Por última vez, la acusada se sentó en el banquillo y no junto a su abogado. Lo hizo para ejercer su derecho a ser la última persona en intervenir en el juicio. Una vez más, volvió a aludir al amor que sentía por su hija para explicar que «nunca le habría hecho daño a la niña de mis ojos si mis facultades mentales fuesen las normales». Añadió la madre que «crie a la niña lo mejor que pude», y que «solo quería que fuese feliz».

Añadió la acusada que no se explica «cómo pasó lo que pasó» aquella noche, insistiendo en que «solo cuando me dijeron que estaba muerta me lo creí». Terminó, visiblemente emocionada, diciendo que «nos adorábamos», y que «aún no me creo que no la voy a poder ver nunca más».

El padre de Desirée, José Manuel Leal, a la entrada de la Audiencia Provincial de Lugo, esta semana ALBERTO LOPEZ

El padre de Desirée: «Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano»

El padre de Desirée, José Manuel Leal, sostuvo este lunes, antes de que comenzase la última jornada del juicio por el crimen de Muimenta, en la que las partes expondrán sus conclusiones, que en la vista oral ha quedado «suficientemente claro quien fue la autora y como cometió este brutal asesinato».

A la espera de la conclusión de la vista oral, para que el jurado comience a deliberar, insistió en que Ana Sandamil «no merece otra cosa que la pena de prisión máxima estipulada en este país a día de hoy, que es la prisión permanente revisable».

De hecho, opina «jamás pagará lo que hizo», porque «nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano. Y estamos hablando de una niña que era su propia hija».

«Le diría al jurado que tengo en el cementerio, en una cajita, a una niña de siete añitos, llena de alegría, llena de vida. Con toda la vida por delante. Eso es lo que le diría al jurado. Estamos hablando de una vida humana. Una niña de siete añitos que fue brutalmente asesinada, aunque trató de defenderse todo lo que pudo», dijo el padre.

En cuanto al estado mental de la madre, una de las claves de este juicio, opina que «hubo forenses que fueron muy claros. Que tenía una afectación parcial, pero que no tendría que haberle afectado para hacer lo que hizo».

«En último caso, sería una afectación parcial. Y en el test que le hicieron para saber si estaba mintiendo, salió que lo estaba exagerando todo. Que estaba mintiendo», concluyó.