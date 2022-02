Depuradora de Lugo ALBERTO LÓPEZ

El pleno del Consello Económico e Social (CES), el organismo consultivo de la Xunta donde están representados los sectores socioeconómicos de la sociedad civil, aprobó en la sesión del viernes pasado el dictamen sobre el anteproyecto de la Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Aprobado por mayoría y sin votos en contra, entra de lleno en la polémica sobre si algunas de las prescripciones de la nueva normativa pueden inducir a los concellos a subir la factura del agua, pues deben cofinanciar obras hidráulicas para mejorar la traída y el saneamiento.­ «En opinión do CES, a normativa debería clarificar se a aplicación dos canons supón un incremento da carga financeira que tanto os concellos como a cidadanía teñen que soportar», asegura el organismo, presidido por el exconselleiro Agustín Hernández, en una de sus once consideraciones generales.

En su momento, la Fegamp hizo un cálculo que auguraba hasta un 60 % de aumento en el recibo del agua. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade negó tajantemente que fuera así e incluso se lanzó a demostrar que el cálculo estaría mal ejecutado, aparte de que el recibo del agua es competencia exclusiva de los municipios. En cualquier caso, el CES entra en otros asuntos relacionados con la factura. Así, recuerda que el actual marco legislativo permite cobrar un canon de abastecimiento o de saneamiento a aquellos que no disfrutan de estos servicios, especialmente en zonas rurales. Menciona, como ejemplo, las explotaciones ganaderas y agrícolas que cuentan con captaciones de agua propias. Todo este contexto, se asegura en el dictamen, «impacta principalmente no ámbito rural, onde sería preciso desenvolver políticas específicas para garantir o abastecemento de tódalas vivendas e actividades, pero o último que se precisa no ámbito rural galego é unha carga fiscal máis por un servizo que non perciben».

Suministro y calidad

También se considera «imprescindible» que la normativa garantice que parte de los importes recaudados por la prestación de estos servicios «revertan sempre na mellora do servizo e das infraestruturas necesarias para a súa prestación». En cualquier caso, el CES resalta que los gobiernos deben garantizar el suministro y la calidad del agua para el consumo a toda la población, «con independencia de se viven no rural ou en áreas urbanas, do grado de dispersión do asentamento, do tamaño da poboación onde resida e do nivel de renda das familias». En este sentido, el órgano consultivo ve positivos los objetivos del nuevo texto legal en lo referente a garantizar las necesidades básicas en el consumo, así como la protección de los recursos hídricos.