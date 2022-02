—¿Da por cerrada la negociación por la oficialidad del asturiano? ¿Lo da por zanjado para esta legislatura o queda alguna posibilidad de acuerdo?

—Lo que no se puede hacer es generar expectativas cuando ya no las hay. Hay que ser realistas. No se puede engañar a la gente. Para que haya reforma del Estatuto se necesitan 27 votos y solo hay 26. Si algún partido, de aquí a los próximos meses, cambia su posición y decide sumar el voto necesario, entonces habrá reforma del Estatuto. Pero hay que ser sinceros y no frustrar más a la gente. ¿Es un fracaso? Sí, colectivo y por supuesto también mío personal. Lo admito.