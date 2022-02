La velocidad a la que avanza la tecnología no le pone las cosas fáciles a los mayores, pero la constancia y las ganas de aprender acaban pesando más que el desconocimiento. «Se non aprendes nun minuto, aprendes en cinco», subraya M.ª Dolores Pedre, de 71 años y compañera de aula de Indalecio. Ella lleva varios años asistiendo a los cursos de formación y, al igual que otros, se vale de las nuevas herramientas para estar en contacto con la familia. Tiene una hija y dos nietas que viven en Estados Unidos, por lo que aunque quisiese recurrir a su ayuda en temas digitales tampoco lo tendría fácil. Para ello, agradece, está su monitora: «Con calquera dúbida chamo e xa me soluciona». La aplicación del Sergas, la edición de fotos y la consulta de sus movimientos bancarios lo domina a la perfección. Eso sí: con las transferencias, por el momento, no se anima por el temor a confundirse.

Lo que les aportan estos cursos de modernización tecnológica a Indalecio, M.ª Dolores y al resto de sus compañeros no es poco. Y no solo tiene que ver con lo digital, sino también con lo humano. Ella lo explica claro: «A min chámanme a delegada porque son a que organiza as ceas. Aquí tamén se fan amigos, sabes?»