Comercio. Otra de las claves sobre las que se trabaja en estos cursos es el comercio electrónico. El riesgo de sufrir estafas al comprar por Internet es una de las grandes preocupaciones de los usuarios. «Na aula damos algúns trucos, como comprar en páxinas seguras que teñan o candadiño no enderezo web. Tamén poñemos atención nos timos por SMS e avisamos de non entrar en enlaces sospeitosos», explica la monitora. Esas clases están muy pegadas a la actualidad para dar cuenta de los engaños del momento. «Estes meses vimos que estaban chegando mensaxes de supostas empresas de mensaxería para ir recoller un paquete. O consello estaba claro: non clicar aí se non esperas ningún paquete», añade Barcón. Puntualmente también se organizan algunas charlas con expertos en temas de ciberseguridad.

Banca. El cierre de sucursales y la falta de atención presencial en los bancos son dos de las grandes quejas de los mayores, que en muchos casos se ven obligados a utilizar métodos digitales que desconocen para realizar operaciones. En los cursos de CeMIT se dan nociones sobre el uso de aplicaciones de banca electrónica, pero se trata con más cuidado que el resto de temas por ser un asunto delicado. «Gústalles aprender a consultar o saldo e os movementos, pero coas transferencias non se atreven moito por medo a facer algo mal. Nós entendémolo e recomendamos que vaian pouco a pouco. O medo ten a súa parte boa porque así andan con máis coidado, pero ás veces tamén lles impide aprender», afirma la monitora.