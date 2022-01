Amores que explotan

PILAR CANICOBA

No debe ser una palabra que se use con frecuencia en la Audiencia Nacional, y menos en boca de un terrorista confeso que dirige al mundo en general su último alegato antes de cumplir condena. Sin embargo, el amor compareció como testigo, como si las fechorías de los ya condenados fuesen una versión explosiva de Love Story. El caso es que uno de ellos proclamó que el amor por Galicia había sido su móvil. Su delito era haberse enamorado de un país. Un amor de perdiçao como el de Castelo Branco. Los jueces no le hicieron al Romeo de las bombas la pertinente pregunta de si ese amor había sido correspondido, o si la nación amada rechazó insistentemente el acoso del galán.

Es verdad que entre los muchos pretendientes que ha tenido la patria gallega está el terrorismo de signo independentista. Ha sido un Tenorio tenaz que se disfrazó con diferentes siglas y siempre estuvo bajo el influjo de ETA. Los etarras quisieron primero instalar aquí su franquicia con una UPG que estaba lejos de sonreír como ahora, para más tarde, desde la lejanía, ser la inspiración constante de los aprendices gallegos que no dejaban de mirar hacia la Meca vasca del terrorismo. Su retórica, su vocabulario, sus justificaciones son un calco de los manuales etarras que choca una y otra vez con la mentalidad gallega.

Ese rechazo explica la segunda parte de la proclama del terrorista. Además de explicar que Eros inspira su adhesión a la violencia, concluye que Galicia es «un país en extinción». Es la típica reacción de quien se obsesiona con un ligue y no logra su objetivo. Todas las virtudes de la amada se transforman en defectos. Ya no es dulce, simpática ni atractiva, sino que se descubren o inventan imperfecciones que permiten concluir que su amor, a fin de cuentas, no valía la pena. A Galicia le está bien empleado por no haber claudicado ante los violentos. En vez de caer seducida por ellos les es infiel con la democracia, la muy desagradecida.