La Junta de Castilla y León también presentó este jueves un requerimiento, previo a la vía judicial, para que el Gobierno central retire y cambie la propuesta de distribución de esos 9 millones de euros, al entender que también debe participar de su reparto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reclamó un «tratamiento por igual» a todas las comunidades autónomas, de modo que ha instado al Gobierno a «cesar los perjuicios» causados en su opinión a Castilla y León, aunque ha reconocido que el resto de autonomías están en la misma situación, aunque ha descartado por ahora optar directamente por el recurso ante el Tribunal Supremo como hizo Madrid.

En Andalucía, el presidente Juanma Moreno advirtió al Gobierno central que Andalucía «no va a permitir» desde ningún punto de vista «un menoscabo» en los recursos que le correspondan por los fondos europeos y que no descarta utilizar vías judiciales para defender sus intereses. «Creo que no se están haciendo bien las cosas con los fondos, no hay transparencia, ni información directa, ni cogobernanza alguna con las comunidades autónomas, lo que nos lleva a que no podamos aprovechar al 100 % esos fondos», subrayó.