M.Moralejo

Su retorno con Killer Barbies a los escenarios, con un ilusionante disco (Vive le punk!) con temas nuevos tras años desperdigados, también quedó congelado. Despegaban el 13 de marzo del 2020 y el batacazo del covid la llevó a afinar filosofía zen: «Trato de vivir al día. No soporto que me cancelen los planes, pero si algo me ha enseñado la pandemia es a tener paciencia y a estar preparada para que todo cambie en segundos. Es lo que me llevo», afirma, optimista.

La viguesa ha conseguido triangular su vida entre sus pilares geográficos, sentimentales y laborales: Madrid, donde vive hace años y tiene el bar Lucky Dragon; Vigo, donde está su familia, muchos amigos y unas sobrinas que la anclan aún más a sus raíces («Voy como mínimo una vez al mes», calcula); e Ibiza, donde trabaja con regularidad como anfitriona agitadora de multitudinarias fiestas, ahora redimensionadas a tamaño exclusivo en el Hotel Romeo. «Al menos mi cabeza estaba ocupada, me bloqueé creativamente con esta situación tan frustrante», admite. Silvia Superstar, que ha sido musa del cine de terror gore de Jess Franco e invitada por Paco León a un cameo en casa de Ava Gardner en la serie Arde Madrid, también probó los focos de concursos televisivos como Levántate All Stars con Bimba Bosé como pareja de baile. «Me encantaría ir a alguno de los que me gustan, como MasterChef o Tu cara me suena. Me ponen los retos, empleo mucha energía en lo que me apetece hacer», afirma.