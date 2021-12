Para compatibilizar la actividad pública y privada, la Xunta exige que el médico no pueda atender a pacientes que tiene en la pública. Por ejemplo, un cardiólogo en el hospital de Ferrol no podría ver en su consulta privada a pacientes de su área sanitaria, salvo que no tuviesen aseguramiento público. Además, están los hospitales que tienen conciertos con el Sergas y a los que este organismo les deriva actividad de lista de espera. En principio, los médicos de la pública no pueden ejercer en ellos.

Hay un tercer elemento. «No puede ser que médicos que hacen la misma labor, la misma actividad y las mismas guardias no cobren lo mismo», dice el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Isidro Lago, presidente de la institución pontevedresa. La exclusividad en el Sergas está pagada por el complemento específico (870 euros al mes) y los colegios reclaman que se pague a todo el mundo porque trabajan lo mismo, al margen de qué hagan en su vida privada.