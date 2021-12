«Joder, qué tropa»

La carne ya no es pecado

Alberto Garzón, al que suponemos agnóstico practicante o creyente en la fe marxista, tiene otro motivo para recelar del papa. El pontífice, de regreso de un viaje pastoral, proclamó que los pecados de la carne no son los peores y ya se sabe que el ministro emprendió una cruzada contra las chuletas y productos cárnicos en general. Ahora resulta que los pecados resucitan de la mano de políticos puritanos que establecen nuevos mandamientos y penitencias, aunque con una salvedad que enaltece a los confesores de antes. Porque había y hay un secreto de confesión, en tanto que los pecados de hoy se propalan a los cuatro vientos con obstinada maledicencia. Todo quedaba en el cubículo confesional. Todo se expande por las redes. A quienes somos de una generación que no es necesario precisar, Bergoglio nos libera un poco de la preocupación por el sexo mandamiento. De paso y como buen argentino, a los amantes del churrasco los absuelve de remordimientos. Entre Garzón y Francisco, no hay duda de donde se encuentra la libertad.