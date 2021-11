Esta historia, con muchos más detalles de la vida de Almudena, forma parte de un desgarrador testimonio que José Luis Pulpeiro ha escrito y compartido con Stop Accidentes, en un capítulo más de otra batalla: «Que ninguén teña que pasar polo que pasamos nós». Cuatro trompas, las cuatro que tuvo Almudena, comparten un wasap en el que van relatando sus vivencias, el accidente, la llegada al hospital, el dramático desenlace y todo lo que vino después. Por boca de una de ellas habla José Luis, cuando dice: «Era una pérdida insustituible, eso era precisamente lo que les estaba ocurriendo y no querían admitir, deseaban que Almudena volviese con ellos, lo querían con todas sus fuerzas, pero no era así, después venía el decaimiento, se abrazaban, lloraban, ante tanto dolor querían estar muertos, el vacío que ella dejaba era desgarrador [...]. Después de todo este tiempo sus padres aprendieron a convivir con esa tristeza a pesar de que el duelo continúa y no tiene cura».

Este texto se expone en los talleres de Stop Accidentes y en su web, como un instrumento para llegar a los más jóvenes. También se está preparando un vídeo, con la participación de cuatro alumnas ribadenses que hacen las veces de trompas, estableciendo el diálogo. Se colgará en Internet, avanza Pulpeiro: «É duro lembrar, pero gústanos que se fale da nosa filla. É como unha menciña para nós, un certo consolo».