Es así como la política que emigra de Galicia acaba siendo aclamada como presidenta por los sindicalistas de Comisiones. No lo hubieran hecho con Iglesias. Yolanda es de los suyos. Su bandera no son los enrevesados debates de género, sino la reforma laboral o el salario mínimo, causas que la izquierda de laboratorio había postergado en la agenda. En su guardarropa los hábitos del progre que simula pobreza, son sustituidos por el atuendo de la clase obrera cuando va de boda. Un Sánchez inteligente, tras haberse informado con Beiras y demás víctimas de la Sherezade roja, llamaría a Pablo Iglesias implorándole que volviera y reanudara sus inofensivas performances. El espejito del CIS le dice que la más bella de la izquierda es Yolanda que escribe su propio cuento. Que no ha acabado.

La vida es un examen Por desgracia, Marisol no tenía razón. La vida no es un tómbola sino una sucesión de exámenes en la que a veces no queda otra que repetir. Una oposición, una entrevista de trabajo, una oferta comercial, un casting para la última serie... son exámenes que se pueden aprobar o suspender. ¿El ligue? Un examen más en el que ambos se examinan para ver si pasan de curso. Ni siquiera el adiós definitivo nos libra de ser examinados ya que tendremos que presentarnos sin excusa al juicio final, una especie de reválida o selectividad a partir de la cual seremos asignados a diferentes destinos para estar allí ocupados durante toda la eternidad. En consecuencia, hacer del examen y la repetición un tabú es tanto como aislar la escuela del mundo y desproteger a los alumnos. Entrenarlos para el esfuerzo, enseñarles que sin él no se llega a nada, no es seguir un practica propia de Esparta o de la España franquista, sino un requisito de la pedagogía más elemental. Indultar al mal escolar es condenarlo a suspender muchas asignaturas de la vida. Poeta de guardia Dado que la poesía es un arte sobrenatural a la que el profano se acerca como quien se adentra en un misterio, la vemos alejada de todo lo prosaico. El poeta es una mezcla de músico y alquimista que viste las palabras con galas y aditamentos que no tienen en el habla corriente Hay en cada verso un maravilloso juego de prestidigitación verbal cuya maestría solo puede alcanzarse lejos del mundo, o eso piensan al menos los legos. Todo poeta tendría que ser un Lord Byron que solo deja su trato con las musas para acudir en pos de causas románticas que rimen con su vida. Y no es así. La literatura tiene una cara B en la que Curros es escribano en Madrid; Pondal, médico; Valente, funcionario de la Unesco; Pessoa, oficinista; Echegaray, ministro de Hacienda; y Rosalía, un ama de casa. Nuestro Darío Xohán Cabana fue guardia municipal quizá cuando elaboraba sus traducciones primorosas de Dante que, aparte de escribir la Divina Comedia, ejerció de boticario e intrigante político. Sus encrucillados harán más llevadero el más allá.