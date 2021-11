Marcos Míguez

Señor presidente da Xunta de Galicia; autoridades; estimada Rosaura; amigos:

Se para min o mellor momento do ano é sempre este instante en que subo a esta tribuna para homenaxear o mellor periodismo, poden imaxinar o que sinto hoxe, despois de termos pasado tantos meses confinados. Desde aquel outubro do dous mil dezanove, cando entregamos o Premio Fernández Latorre ao Museo do Pobo Galego, non tiveramos posibilidade de axuntarnos.

O ano pasado, tan nefasto en tantos aspectos, estivemos forzados a renunciar á celebración, e, pasado un tempo, houbo que converter nun acto íntimo o recoñecemento á galardoada, a vicepresidenta Nadia Calviño. Dela, galega e europea, valoramos moi especialmente a súa responsabilidade no exercicio do Goberno.

Despois de todo o isolamento vivido, agora que recuperamos nunha pequena parte a normalidade, este acto é para min un fito. É unha volta á vida compartida con todos vostedes, nos que vexo, aquí reunidos, unha magnífica representación da sociedade galega.