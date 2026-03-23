La Xunta se sumará al recurso contra la indemnización a la familia Franco y pedirá al Gobierno el uso del pazo de Meirás

Imagen del pazo de Meirás y de parte de sus jardines. ANGEL MANSO

La Xunta se sumará al posible recurso de la Abogacía del Estado para evitar que la familia Franco cobre una indemnización por la entrega del Pazo de Meirás a la Administración pública, anunció este lunes Alfonso Rueda, tras la reunión ordinaria del Consello de la Xunta, en la que se tomó esa decisión. El Ejecutivo autonómico también acordó instar al Gobierno central a ejecutar las obras necesarias para mantener el inmueble y que permita las visitas del público a la totalidad del mismo. Además, la Xunta acordó reiterar al Ejecutivo central que, una vez terminados esos trabajos, transfiera a Galicia la gestión del pazo. El presidente explicó que se abrirá un diálogo con Madrid para buscar la fórmula más adecuada, que puede ser una cesión de uso o el traspaso de la titularidad del edificio. El Gobierno de Alfonso Rueda ha insistido en el pasado en su voluntad de recuperar el inmueble para uso de la ciudadanía con un proyecto centrado en la cultura gallega contemporánea y en la historia del propio edificio. El propio Rueda explicó que el objetivo es «facerlle honra e poñer de manifesto a historia do Pazo», y añadió que es posible recordar tanto la figura de Emilia Pardo Bazán como la memoria histórica relacionada con el edifiio: «Unha cousa non é excluínte da outra».

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este lunes que espera una declaración unánime del Parlamento gallego para evitar que la familia Franco sea indemnizada por el pazo de Meirás, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Supremo que ordena a los nietos del dictador devolver la propiedad. Pontón ha hecho estas valoraciones después de reunirse esta mañana en O Hórreo con representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. La declaración institucional presentada por los nacionalistas propone que el Parlamento reconozca el «logro colectivo» que supuso revertir la propiedad de este inmueble y eleve «unha voz unánime» en contra de «pagar un só euro» a la familia Franco, porque, ha denunciado Pontón, supondría «compensar a quen roubou e expoliou».

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En esta declaración también se reclama la transferencia del pazo de Meirás a Galicia y su recuperación como lugar de memoria histórica y democrática. Pontón ha recordado que su grupo trasladó en tiempo y forma esta declaración al resto de formaciones, que todavía no le han contestado, y ha mostrado su deseo de que a lo largo del pleno que arranca este martes le confirmen su respaldo. «Eu agardo que a unanimidade do 2017» —ha dicho, en alusión a cuando se aprobó solicitar la recuperación de Meirás sin que supusiese coste alguno para la Administración— «non a rompa agora ningún dos grupos, e en concreto o PP, que é experto en romper unanimidades», advirtió la portavoz parlamentaria del Bloque. El Bloque también ha apostado por impulsar una investigación a fondo sobre el expolio llevado a cabo por la familia del dictador y que va más allá de Meirás.

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El pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, es un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX. Ya en manos de Franco, fue residencia de verano del jefe del Estado durante toda la dictadura, tras la donación efectuada en 1938 que finalmente ha sido declarada nula por la Justicia. Tras la muerte del dictador en 1975, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público en una demanda judicial presentada en el 2019 y que fue respaldada por la Xunta de Galicia, por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, y por la Diputación de A Coruña.