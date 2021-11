Cristina Gil, empresaria, experta en inteligencia artificial: «El algoritmo hace lo que le enseñas»

—¿Es verdad que sus primeras gafas se las regalaron?

—Sí, gracias a María Pose, que es la alcaldesa de Santa Comba.

—Salir adelante con tanto esfuerzo debe ser muy satisfactorio.

—Sí y no, porque cargas con un montón de carencias de tu pasado. Yo lo he pasado bastante mal. Pero, aunque suene raro, a mí me cambió la vida montar a caballo y pintar. Tengo la mejor profesora del mundo: Mónica Cadilla.

—De que te regalen las gafas a montar a caballo va un mundo.

—Sí, pero lo de las gafas es un ejemplo. A nosotras nos daban los alimentos los franciscanos. Ahora escucho a veces: «¡Qué agobio!». Y yo contesto, agobio era tener que esperar en la cola para que nos dieran sardinillas Cuca. Aún ahora, cuando llega la navidad, echo de menos más familia.

—Tiene la posibilidad de crear otra.

—Sí, es una materia pendiente. Quisiera ser madre. Y me daría igual hacerlo sin un hombre.

—¿Cómo se ve en 20 años?

—Uf, prefiero ir día a día. De todos modos me veo con una casa, con una hija y con animales. Me gustan mucho los animales.

—Todo este recorrido que ha tenido que hacer, ¿hubiera sido más fácil de ser un hombre?

—Sí. Muchas veces he tenido que decir: «¿Esto se lo preguntarías a un hombre?». Pero no me gusta el rol de víctima, solo quiero las mismas oportunidades.

—¿Celta o Dépor?

—De fútbol, cero. Pero que gane el Dépor.

—¿Qué tal duerme?

—Duermo pocas horas, muchas veces estoy en multitarea, con tropecientos procesos mentales abiertos.

—Defínase en cuatro palabras.

—Soy ambiciosa, tenaz, estudiosa y curiosa

—¿Cuántos móviles tiene?

—Cuatro.

—¿Y cuántos lleva encima?

—Dos, creo. Y eso que mi opinión es que las pantallas frenan la creatividad. Para eso, mejor un paseo. O estar con los animales.

—Aparte de montar a caballo, ¿qué le gusta hacer?

—Pintar, escribir... Aunque para publicar nunca me atrevo.

—¿Y en la cocina?

—No me gusta mucho. Antes sí, pero ahora mismo no me apetece.

—¿Qué le gustaría mejorar de su vida?

—Soy una persona miedosa. Tengo que trabajar eso.

—Dígame una canción.

—Bad habits, de Ed Sheeran.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud y tener cerca a la familia.