José Luis Seoane Spiegelberg: «Nunca recibí una presión externa»

-¿Le gustan sus películas?

-Psé. Prefiero el thriller psicológico. Esas son las películas que más me gustan.

-¿Alguna vez le pusieron una multa?

-De tráfico. Alguna vez, sí. Pero pocas. Tengo todos los puntos en el carné.

-¿Viaja a Madrid conduciendo?

-No. Normalmente voy en avión.

-¿Es más difícil estar en el Supremo, pesa más la responsabilidad?

-Evidentemente, la carga de responsabilidad existe. Fijamos unos criterios que deberán ser respetados por los órganos jurisdiccionales inferiores.

-No sé si me gustaría a mí ir aumentando mis responsabilidades...

-Pero la profesión de juez es así. Te obliga a asumir responsabilidades y tomar decisiones, que es lo que más les cuesta a las personas.

-Se habrá ido mal a la cama alguna vez.

-Hombre, pues sí. Hay asuntos que te llevas contigo y que sigues llevando porque son situaciones muy desagradables que has tenido que vivir.

-¿Siempre quiso ser juez?

-Mi gran dilema fue estudiar Medicina o Derecho. Estuve dudando hasta el último instante. Pero en cuanto empecé la carrera, nunca dudé en que quería ser juez.

-El debate sobre el uso de la toga es un clásico. ¿Usted qué opina?

-La toga es una tradición de muchos años y supone un respeto hacia el ciudadano en tanto en cuanto a las personas se las juzga con absoluta seriedad.

-¿Le gusta el fútbol?

-Sí, me gusta mucho.

-Será del Dépor.

-Hombre, ¿de cuál voy a ser? Además, viví la época gloriosa del Deportivo, vi los grandes partidos de la Champions desde el campo y celebré las copas y la liga. También estuve el día desgraciado del penalti de Djukic. Al día siguiente, la ciudad parecía estar en una depresión colectiva.

-No hay sitio más propicio para perder las formas que un estadio de fútbol. ¿Se dejó llevar alguna vez?

-Por la emoción, pero creo que siempre desarrollé un comportamiento correcto, ja, ja. Además, entrené a un equipo de Tercera Autonómica, lo ascendí a Segunda y ya me retiré.

-Entonces seguro que también jugó.

-En la época universitaria. Con mi colegio mayor.

-Intente autodefinirse en pocas palabras.

-Yo creo que soy una persona responsable, flexible y que siempre intento adoptar como pauta de comportamiento el respeto a los demás. Es algo que mi padre me inculcó siempre.

-¿Tiene nietos?

-Cuatro.

-¿Y qué tal lo lleva?

-Extraordinariamente bien. Mis nietos tienen una lógica de la ingenuidad que me supera. La vida te va dando alegrías y en esta última etapa, son los nietos. Disfruto mucho con ellos y, cuando los tenga, le pasará lo mismo.

-¿Cómo les explica Galicia a los madrileños?

-Desde luego, la morriña existe y los gallegos somos gente que apreciamos mucho nuestra tierra. Me gusta mucho la forma de pensar del gallego: es listo y responsable. El depende es síntoma de inteligencia. Y la retranca también.

-Aparte de estar con los nietos, ¿qué le gusta hacer cuando tiene tiempo?

-Leer, pasear, hablar con el hombre que uno lleva consigo, como decía Machado. Me gusta el fútbol, soy abonado de la Sinfónica... cosas normales.

-Dígame algo que se le dé mal y que le gustaría corregir.

-Buf!

-Bailar, por ejemplo.

-No. Bailar no se me da mal. Cocinar. Hago mis pinitos pero no lo domino. Ahora que estoy en Madrid intento cocinar, pero no. No es la gracia que me dio el cielo.

-Dígame una canción.

-Yesterday, de lo Beatles, por ejemplo.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La tolerancia. Intentar comprender a cada uno en sus circunstancias; tener capacidad de dudar.