La Administración se atasca sin pandemia

Los funcionarios reconocen que son más eficaces, pero piden «equilibrio»

Ocurre en las colas de los bancos y en las de los supermercados, y también en las ventanillas públicas. Hay gestiones que precisan dos minutos y otras que no se resuelven en veinte. ¿Cuánto tiempo hay que establecer entre cita y cita? Las instituciones han establecido horarios estimados en sus aplicaciones, y los diez minutos es el intervalo más habitual. «Nestes meses atrás houbo moitas queixas de xente que chegaba sen cita, e aproveitábanse eses ocos para atendelos», reconoce Emilio Doforno, representante en el sector público autonómico por Comisiones Obreras. No se trataba de un favor de los funcionarios. La Xunta, por escrito, dio instrucciones para que no se dejase de atender a nadie de forma presencial, con especial sensibilidad con los casos que iban apurados de plazos o situaciones de emergencia social, pero también hacia las personas que pudieran tener más dificultades para resolver trámites telemáticos.

Los sindicatos de función pública, de forma unánime, han reclamado un «equilibrio» en los servicios presenciales, un puzle organizativo complejo porque el cambio de modelo coincide con la implantación del teletrabajo. «Para o funcionario é máis eficaz a cita. A atención pode ser máis correcta, e é máis cómodo para planificar, pero tamén hai un dereito dos cidadáns e nós somos servidores públicos», insiste Doforno.