«Muchas veces se matan lobos ilegalmente que se blanquean»

—¿Cómo se gestiona el lobo en Europa?

—Parece que no está protegido, pero sí lo está en países como Italia. Allí no se puede cazar ni hacer controles, lo que no implica que no se puedan gestionar.

—¿Las poblaciones seguirán creciendo?

—Crecieron entre 1970 y 1990, pero no en las dos últimas décadas. Parece que el número de grupos está estancado, otra cosa es que la población de lobo intente crecer, pero no hay evidencias de ello. Quizá una de las razones sea la caza y el furtivismo asociado a esta, y a los controles de población. Muchas veces se matan lobos ilegalmente que luego se blanquean. Eso, si están protegidos, no es posible.