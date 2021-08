El Sergas investiga la queja de una vecina de Padrón por un supuesto abuso de un médico del centro de salud

Centro de salud de Padrón, en una foto de archivo MERCE ARES

La Asociación Feminista Mulleres de Padrón ha hecho público un comunicado para denunciar supuestos «abusos» por parte de un médico del centro de salud de Padrón hacia varias mujeres. Al mismo tiempo, alienta «a toda persoa que vivise este tipo de situacións a rachar co silencio». La primera en hacerlo ha sido A. F., quien relata su experiencia del 27 de julio, día en el que acudió a la consulta del doctor por una gastroenteritis y salió «violentada» tras lo que califica como «abuso de poder».

«Sen previo aviso, o médico subiume a camiseta e baixoume o pantalón e as bragas, deixando as miñas partes íntimas á vista. E todo para auscultarme a barriga», relata con indignación esta afectada que, posteriormente, presentó una queja formal en el centro de salud de Padrón.

Además de su caso, tiene constancia de al menos tres sucesos similares, incluidos supuestos tocamientos, dice, por lo que anima a las mujeres a denunciar. «No meu caso, sen dicir nada, o médico tomouse a licenza de despelotarme cando o normal é que che pida que o fagas ti ou que avise antes de facelo el», cuenta la vecina, que se pregunta si había necesidad de dejarla con sus partes íntimas a la vista. Ella tiene claro que «medicamente, non. Se me doe a barriga, non podo quedar coas miñas partes á vista», insiste.

Dice que sintió «perversión», pero no fue hasta que habló con su madre cuando fue plenamente consciente de la dimensión de lo sucedido, de que «o que eu vivira era algo sucio». La progenitora ya tenía constancia del proceder de este profesional, según asegura la hija, que añade que «o médico xa é coñecido por deixarte en pelotas, vaias polo que vaias á consulta». Por ello, la vecina de Padrón no quiere que lo sucedido quede en nada «porque ten a suficiente importancia», señala, y de ahí que haya presentado una queja y que anime a otras a hacerlo.

Desde la gerencia del área Sanitaria de Santiago explican que, en cuanto tuvo conocimiento de la queja, elaboró un informe interno que remitió a la inspección sanitaria del Sergas, que es la que tiene la competencia reglamentaria en este tema. Añade que, «tendo unha posición absolutamente firme contra calquera tipo de prácticas inadecuadas e pouco respectuosas», pide que se mantenga la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho. Asimismo, la gerencia defiende «a profesionalidade e bo facer do conxunto de profesionais que traballan nos centros de saúde da área santiaguesa e, concretamente, no de Padrón».