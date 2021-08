Salustiano Mato: «Todos somos vaidosos»

—E volverá á política?

—A miña muller está que non o cre, porque conseguín dicir que non a dúas cousas: as empresas e, o máis difícil, a política. Dixen que non á alcaldía [de Vigo], a Madrid e ás autonómicas [é militante do BNG]. E agora será máis fácil porque todo o mundo me esqueceu. Creo que seguirei sendo capaz de dicir que non, pero non o digo moi literal porque me coñezo.

—Que o fai feliz no persoal?

—Facer cousas que sirvan para algo, sentirme útil. Agora estou nun anonimato feliz.