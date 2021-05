Natalia Lamas: «No echo de menos los escenarios» Su larga trayectoria como pianista de prestigio internacional terminó hace tiempo, pero los recuerdos no despiertan en ella ni la más mínima sombra de nostalgia: no quiere habitar el pasado

La Voz de Galicia

13/05/2021

Natalia Lamas (Ferrol, 1936) ha sido -y sigue siendo, aunque ya no dé conciertos- una de las grandes pianistas españolas. Pero fue además, como docente -dirigió el Conservatorio de A Coruña-, una profesora permanentemente preocupada por la necesidad de buscar, en el ámbito de la enseñanza musical, la excelencia. «Si hay algo que me enorgullece es ver adónde han llegado, como músicos y profesores, tantos y tantos de mis alumnos», señala la pianista, al tiempo que subraya que la enseñanza ha sido, siempre, una de sus grandes vocaciones.

De lo que huye es de la melancolía. «No añoro las cosas del pasado -dice Natalia-. He vivido con intensidad cada momento de mi existencia, y no añoro nada. Ni siquiera los conciertos. La verdad -confiesa- es que a estas alturas de mi vida no echo de menos los escenarios. Ya solo toco el piano con mi nieta. Y también para mí, claro. Pero en mi casa».

El valor de la cultura

Galardonada, entre otros muchos reconocimientos, con la medalla Castelao, hoy preside la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. «La nuestra es, en España, la asociación decana. La más antigua de las asociaciones de amigos de la ópera -comenta la pianista-. Y estamos muy orgullosos de la labor que hacemos. A Coruña es una ciudad que tiene un lugar central en el mundo operístico; y, con A Coruña -añade-, ese lugar central también lo tiene Galicia. Hay que recordar que la ópera -recalca- es una riqueza, y no solo cultural, sino en todos los sentidos».

«Es importante -dice Natalia- que el mundo operístico brille como merece, y a ello dedicamos todos nuestros esfuerzos. Aquí, en A Coruña, creo que lo hemos conseguido. Y ya tenemos muchos nuevos proyectos para cuando quede atrás, por fin, la pandemia».

Un camino hacia al futuro

Natalia Lamas habita el convencimiento de que la cultura es el más seguro de los caminos que llevan, a un pueblo entero, al futuro. El más seguro... y sin duda el más hermoso. Por eso no oculta que le produce una creciente tristeza ver la manera en la que este tiempo en el que nos ha tocado vivir le da la espalda, tan a menudo, al patrimonio cultural. «Nuestra cultura es lo mejor que tenemos. Aunque parezcamos haberlo olvidado -añade Natalia-. Pero, ya se sabe, todo es un problema de educación. Así que a corto plazo no va a tener una solución fácil».

En su casa escucha música constantemente. «La música vive conmigo y vive en mí -dice Natalia-. Tuve la suerte de nacer en un entorno en el que la música era extraordinariamente importante. Y así sigo. La música es mi vida. La necesito para seguir respirando».

