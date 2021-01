Los aeropuertos gallegos pierden casi el 70 % de viajeros en el año de la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

redaccion 13/01/2021 17:48 h

La pandemia convirtió durante dos meses las tres terminales aeroportuarias gallegas en desiertos. Las llegadas y salidas de aviones entre abril y mayo fueron anecdóticas, exclusivamente en función de la demanda o contrataciones particulares, y la normalidad no volvió a los aeródromos en el resto del 2020. Ahora se puede traducir en cifras: el ejercicio acabó con 1.677.655 viajeros, frente a los 5,2 millones de un año antes, según datos que acaba de desvelar Aena.

Se queda así en una caída media cercana al 70 %, prácticamente repartida igual entre Santiago (descenso del 67,7 %), A Coruña (mismo porcentaje) y Vigo (70 % de caída). El compostelano Rosalía de Castro no llegó siquiera al millón de pasajeros (hubo 935.394 en concreto), cifra que no se veía desde hace más de veinte años; baste decir que en el 2019 Lavacolla estuvo cerca de los tres millones de viajeros. En los otros dos aeródromos las cifras también fueron desconocidas: en Alvedro no se llegó al medio millón de pasajeros, y en Peinador estuvieron cerca de no llegar a 300.000.

Todo ello tiene una relación directa con el número de operaciones. Desde los tres aeropuertos salieron el año pasado algo menos de 30.000 vuelos comerciales (29.756), frente a los 51.000 del 2019, un descenso del 41 %. Curiosamente, una caída mucho más mitigada que la de pasajeros, lo que lleva a concluir que los aviones iban con bastantes huecos, pese a las campañas de las aerolíneas por venderse como un transporte seguro ante el covid.