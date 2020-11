Un laboratorio de ideas para la movilidad rural

0

La Voz de Galicia

17/11/2020

La situación del mundo rural en España, su despoblamiento y la brecha de servicios con respecto a las áreas urbanas, se ha convertido en un asunto transversal para todos los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la competencia directa recaiga en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero no habrá repoblación mientras no se solvente el asunto de la movilidad, en unos territorios que no son atractivos para las empresas del transporte si no es gracias a grandes subvenciones públicas. El Ministerio de Transportes, consciente de esta situación, ha convocado un laboratorio de ideas para que desde distintos sectores se aporten soluciones. Además, abordó hace unos días esta problemática en un seminario. Aquí están algunas ideas que, en algunos casos, ya se están funcionando en Galicia.

buses a demanda

Una iniciativa que nació en Castilla y León y ya está en marcha en Galicia. Se trata de aprovechar la digitalización -más lenta en el ámbito rural- para lograr un servicio a la carta que no se mueva por rutas o frecuencias, sino por necesidades de movilidad concretas. Esta idea surgió en Castilla y León, junto con el autobús escolar compartido, al que está íntimamente unido, pues se activa cuando no es un día lectivo. Esto soluciona el problema de la escasez de frecuencias en las zonas rurales (a menudo con una o dos diarias solamente) y los recorridos en vacío a los que a veces se ven abocados los autobuses. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade culminará a principios del año que viene la extensión a toda Galicia de este nuevo modelo de transporte público.

ferrocarril

Recuperar líneas y frecuencias que fueron eliminadas. Quizás habría que empezar por recuperar las líneas ferroviarias cerradas y las frecuencias perdidas para mejorar la movilidad en las zonas rurales. Y esto está en manos del Ministerio de Transportes. De ahí que muchas propuestas que respondieron al concurso de ideas incidan en la recuperación del ferrocarril convencional, que sufrió una merma de servicios en el 2011, con la disculpa de los efectos de la crisis financiera.

coches compartidos

Aplicaciones del tipo Bla Bla Car adaptadas al mundo rural. Bastantes propuestas de esta encuesta ya cerrada incluyen aplicaciones para compartir vehículos adaptadas a la realidad rural, optimizando el uso del vehículo privado y dando opciones de movilidad a quienes no cuentan con él.

carriles bici

Itinerarios seguros que conecten con zonas urbanas. La bicicleta puede ser un activo interesante para mantener comunicadas las zonas rurales. Hay propuestas que preconicen vías exclusivas para bicicletas, o cuanto menos protegidas, y que conecten estas zonas con espacios urbanos donde haya servicios y puestos de trabajo.

intermodalidad

Acceso a transportes de larga distancia. Hay propuestas que coinciden con el diseño de la movilidad que se está instaurando en Galicia, consistente en construir estaciones intermodales que pongan la alta velocidad al servicio de territorios no urbanos, que acceden a las terminales en autobuses.

vehículos autónomos

Para personas mayores o con movilidad reducida. Esta idea la aporta la Asociación del Vehículo Autónomo Conectado, pues considera que las áreas rurales, con una población envejecida y escaso tráfico, son ideales para poner en marcha redes de vehículos autónomos que conecten distintos núcleos rurales y contribuyan a que personas que viven aisladas puedan seguir teniendo vida social.