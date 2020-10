La Confederación de Anpas pide instrucciones claras sobre ventilación en los centros educativos

0

19/10/2020 12:54 h

La Confederación de Anpas Galegas asegura que ha recibido numerosas quejas de familias sobre la aplicación de las medidas generales de limpieza en los centros, en concreto sobre las relacionadas con la ventilación. Recuerdan que las recomendaciones sanitarias marcan que se deben ventilar las instalaciones al menos quince minutos al principio y final de la jornada, en el recreo y, si es posible, entre clases, y que las ventanas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Son esas condiciones meteorológicas las que preocupan a las asociaciones de padres, que aseguran que la llegada del tiempo frío y lluvioso está teniendo consecuencias, contribuyendo a que entre el alumnado aparezcan síntomas «semellantes á sintomatoloxía do covid-19», lo que, denuncian, «pode dar lugar a confusións e, polo tanto, ausencia de alumnado e/ou activacións de Protocolos». Consideran, además, que no se están teniendo en cuenta las posibles alternativas para la renovación del aire en el caso de que no se puedan abrir las ventanas.

Aún reconociendo la ventilación como «imprescindíbel», la Confederación de Anpas Galegas incide en que las instrucciones sanitarias requieren sopesar también «as condicións de estrutura e construción dos edificios xunto coas condicións meteorolóxicas». Por ellos, las anpas reclaman «aplicar o sentido común e de interpretar correctamente as normas» porque, afirman, «se temos ventilado o maior tempo posíbel, a consecuencia lóxica é a que o alumnado estea enfermando polo frío».

Dado que cada centro tiene características propias que influyen a la hora de aplicar los protocolos, la Confederación exige a la Consellería de Educación que dé «instrucións e normas claras, concisas e comúns a tódolos centros educativos públicos», evitando que lo que consideran un «problema grave» quede «en mans dos centros e da vontade das familias». También reclaman a la Consellería que «proporcione as alternativas precisas para a renovación do aire nas aulas e evite, na medida do posíbel, empeorar a situación do alumnado».