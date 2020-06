Hasta cuarto de primaria no será obligatoria la mascarilla ni la distancia en el grupo

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 10/06/2020 13:58 h

Hasta 4.º de primaria, los niños no tendrán que estar aislados unos de otros, sino compartir el aula como grupo estable; a partir de ese curso, se mantendrá la distancia de 1,5 metros y, si no es posible, se usará mascarilla (no en el pupitre). Estas son dos de las grandes novedades del documento hecho por los ministerios de Sanidad y Educación y que mañana debatirán ministra y consejeros (Conferencia Sectorial de Educación) de cara al próximo curso.

La idea es que cada centro tenga una estrategia y que esta sea compartida por la comunidad educativa (para que todos estén informados) para ofrecer un entorno escolar seguro y saludable al alumnado y personal, y posibilitar la detección precoz de casos.

El texto está firmado por los ministerios de Educación y Sanidad y pretende ser la base común para todo el país. Cada comunidad puede adaptarlo según su propia realidad, pero el verdadero liderazgo se deberá ejercer desde los centros educativos: cada centro «debe tener un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia» con protocolos de actuación según los posibles escenarios que puedan darse. Se propone, por ejemplo, que haya «una persona de referencia para el covid-19» y «un equipo formado por distintos representantes de la comunidad educativa, que garantice que todo el mundo esté informado».

Estas son algunas de las propuestas del documento:

Alumnos hasta 4.º de primaria (incluido)

Grupos sin distancia. De los tres años hasta 4.º de primaria (incluido) se podrán establecer grupos estables de alumnado, «idealmente con 15 alumnos (máximo 20), que pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta, ya que es un grupo de convivencia estable».

Sin mascarilla. Los pequeños no tienen que usar mascarilla cuando estén juntos en el «grupo de convivencia», y si se sale de ese entorno seguro, la deberán llevar si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros.

Alumnos a partir de 5.º de primaria

Distancia de 1,5 metros. A partir de 5.º de primaria «los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas».

Mascarilla, obligatoria, pero no en el pupitre. Estos alumnos deberán usar la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal, «pero no cuando se esté sentado en el pupitre».

Limpieza y ventilación

Protocolo. Cada centro deberá disponer de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características pero en cualquier caso debe hacerse al menos una vez al día, reforzando la limpieza en aseos (tres veces al día).

Ventilación. Al menos hay que ventilar las estancias cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible. La idea es mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

Casos sospechosos

Aislado. Como ocurre ahora, ante un caso sospechoso, el alumno se le colocará una mascarilla quirúrgica y será llevado a una zona aislada, que pueda ser ventilada, y que tenga pañuelos de papel y una papelera con bolsa y pedal. Ahí se avisará a la familia que deberá llamar al centro de salud del menor. Si el estudiante presenta un cuadro grave, hay que llamar directamente al 112.