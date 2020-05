El turismo gallego tiene una bala de cañón

0

La Voz de Galicia

18/05/2020

A grandes problemas globales, grandes soluciones locales. El sector turístico de Galicia va a pasar un momento duro, pero cuatro expertos consultados por La Voz creen que sus peculiares características harán que su estructura sufra menos, ya que tendrá en el Xacobeo 2021 una oportunidad para replantearse objetivos y remontar antes que otros destinos con modelos diferentes. 1- ¿Hay esperanzas para el sector turístico gallego de salvar la temporada en el 2020? 2- ¿El Xacobeo 2021 saldrá malparado o supone una oportunidad para Galicia? 3- ¿Qué va a cambiar en el turismo para siempre a partir de ahora?

Marisa del río

«Es un error típico de las crisis dejar de acometer inversiones»

1 El sector turístico, obviamente, está entre los más afectados en el mundo por esta crisis sanitaria. Sin embargo también ha demostrado una gran resiliencia frente a crisis del pasado como fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la crisis financiera global, la pandemia de SARS... Además, creo que el impacto en Galicia será menor que en otros destinos: es un mercado no masificado, más natural, con un tejido constituido por empresas más pequeñas y un peso del turismo nacional muy importante. Todo ello contribuirá a que los viajeros depositen en nosotros más confianza que en otros destinos.

2 El Xacobeo 2021 tiene que contribuir a salir de la crisis. Es un error típico de estos períodos dejar de acometer inversiones que ayudarán a remontar los problemas. Creo que debería servir de revulsivo.

3 Las personas cambiamos lentamente. Supongo que el distanciamiento social se impondrá para cumplir con las nuevas las normativas, pero dudo que cambie nuestra forma de relacionarnos a largo plazo.

Ramón Braña

«El turismo de proximidad es el que nos permitirá abrir en julio»

1 Entendemos que aún hay tiempo no ya para recuperar lo perdido, que eso ya lo consideramos imposible para este año, pero sí al menos para reabrir nuestros establecimientos en la primera quincena de julio, aprovechando la época de mayor demanda de turismo nacional. Serían estos, el nacional y el de proximidad, los mercados que nos permitirían abrir las puertas, pero hay demasiada incertidumbre sobre las normas para el sector y los condicionantes, por lo que no sabemos si será rentable o no en el corto plazo.

2 Todo año Xacobeo está marcado en la mente de los profesionales turísticos de Galicia, más aún cuando desde el anterior han pasado once años. Probablemente el del 2021 saldrá malparado si lo comparamos con las expectativas creadas hasta antes de la crisis, pero si partimos de la situación actual se tiene que convertir en una oportunidad de recuperar nuestro sector en un menor plazo de tiempo. No hay competencia posible a nivel de destino. También hay un alto porcentaje de peregrinos que son extranjeros y que dependerán de la recuperación de las rutas aéreas y de que les transmitamos seguridad.

3 El turismo, al igual que el resto de actividades, tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias, sobre todo transmitiendo confianza a los consumidores, y obviamente también modificando procesos y servicios en función de las normativas sanitarias y turísticas que se vayan publicando. La hotelería tendrá que estar en contacto permanente con sus clientes y conocer perfectamente a los segmentos a los que se dirige para adaptarse a sus exigencias.

Marta Fernández

«Que Galicia no tenga un turismo masivo es una gran noticia»

1 Todavía existe mucha incertidumbre, pero sí podemos afirmar que la temporada turística se retrasa y que va a tener que lidiar con un panorama atípico, en el que se impone el distanciamiento social y se reduce la movilidad de los viajeros. Formamos parte de un todo y en clave positiva podemos identificar características de nuestro turismo que nos benefician frente a otros destinos. El hecho de que Galicia no sea objeto del turismo de masas es hoy una excelente noticia, como lo es también la dispersión de la oferta turística. En el momento en el que se recupere cierta normalidad este factor puede ser determinante a la hora de que el turista nacional nos elija, ya que parece estar claro que en esta campaña nuestro turista será local y nacional. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que tenemos una oferta muy atomizada, en la que abundan las pequeñas y medianas empresas, que pueden ser susceptibles de verse afectadas en mayor medida por esta crisis.

2 En el horizonte quedan todavía muchas dudas sobre cómo evolucionará la crisis sanitaria y, en consecuencia, las medidas de protección que regirán los comportamientos en el ámbito turístico. Habrá que ser ágiles y creativos. Existen alternativas a los eventos masivos que pueden ser compatibles con un mayor distanciamiento social. En la propuesta del Xacobeo 2021 de la Xunta siempre estuvo presente la intención de descentralizar la oferta y llevarla a todo el territorio gallego. Esta filosofía es afín a la nueva realidad, por lo que parece interesante trabajar en una línea que permitirá un mayor reparto de la riqueza. Tendremos que estar muy pendientes de los acontecimientos e ir adaptándonos en tiempo real a los cambios, concibiendo y dimensionando mes a mes nuestras propuestas para que el Xacobeo 2021 siga siendo una oportunidad en Galicia, aunque nuevo modelo.

3 Estamos atravesando una situación traumática, pero el modo en que esto nos afectará y condicionará nuestros comportamientos y hábitos futuros parece no estar claro. Yo quiero pensar que se trata de una crisis puntual y que tras la nueva normalidad vendrá la normalidad de verdad y una fase de recuperación. La población ha visto comprometida su seguridad, por lo que garantizar la salud y el bienestar será clave en la comercialización de la oferta turística, tanto de los destinos como de las empresas del sector, y no hacerlo podrá suponer una amenaza. Cabe esperar que tendencias como el turismo slow se vean reforzadas, así como la aparición de nuevos modelos de negocio.

Luis Gutiérrez Perrino

«El Xacobeo 2021 va a tener relevancia después de 11 años de desierto»

1 La esperanza es lo último que debemos perder. El regreso de los peregrinos al Camino de Santiago, a sus diferentes rutas, va a ser lento, y tendremos que pensar en el 2021 para apreciar esa recuperación.

2 Tenemos que trabajar juntos todas las asociaciones del Camino, la Iglesia, los organismos oficiales, desde los ministerios hasta las consellerías... si se consigue esa unidad los efectos negativos se van a amortiguar, y no tengo dudas de que el Año Santo Compostelano del 2021 va a tener una gran relevancia para los peregrinos después de pasar el desierto de once años que genera el calendario.

3 En el caso del Camino de Santiago, creo que los peregrinos están deseosos de volver a caminar con una motivación más profunda y espiritual, también para dar las gracias al Apóstol por poder peregrinar al tener una seguridad. Pero habrá diferencias con el pasado, porque desaparecerán las grandes masas de gente y los servicios se van a abrir de nuevo para acoger y dar hospitalidad al auténtico protagonista de la Ruta Xacobea, que es el peregrino.