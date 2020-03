0

El sueño de Irene Caruncho (Cedeira, 1995) era compartir su voz con el resto del mundo. Lo consiguió en el año 2016, cuando se convirtió en la ganadora del concurso La Voz. Para ella la hazaña fue aún mayor, pues logró ser la primera mujer en alzarse con ese premio. Hace cuatro años la gallega se subió al escenario y los eclipsó a todos. Tanto que a Malú le bastaron tres minutos para proponerle a la coruñesa ser la ganadora del programa. Y así fue. Con el premio llegó la grabación de su primer disco, pero pronto se desvinculó de la discográfica: «No hacía la música que a mí me gustaba», dice. No obstante, no cambiaría nada: «Lo viví de una manera y eso me ha permitido estar donde estoy. Ahora estoy bien».

De su paso por el programa se llevó la amistad de algunos de los concursantes, con los que todavía mantiene el contacto. No le sucedió lo mismo con los profesores, pues no guarda ningún tipo de relación con ellos. «Desde la televisión todo se ve de una manera. Nosotros trabajábamos juntos pero no éramos amigos», asegura. Para ella, el balance de la experiencia es muy positivo. Durante los siete meses en los que se prolongó el programa, Irene contó en todo momento con el cariño y apoyo del público. «Era la aprobación que ellos me daban y eso es de agradecer», recuerda. Cuando terminó el concurso la reconocían mucho más que ahora. Eso sí, a Caruncho ni le convence ni le interesa el fenómeno fan en ninguna de sus facetas. Por esa razón nunca se presentaría a un programa como Operación Triunfo. «Ya no me interesan los reality shows. Quiero que me valoren solo por mi música, no por mi personalidad. Y eso es lo que sucede en concursos como ese», comenta. No cierra tampoco las puertas a aparecer de nuevo en televisión, pero solo lo haría para mostrar uno de sus proyectos: «A lo que iba a la televisión, ya lo conseguí».

A día de hoy, continúa dedicando su tiempo en exclusiva a la música. Imparte clases de canto a todo aquel que quiera aprender en RockSchool Center, una escuela situada en Narón. Y eso es lo que más le gusta hacer: «Poder transmitir el amor que sientes por lo que haces y recoger parte de eso es muy gratificante», dice. Además, en unos meses lanzará un nuevo disco, donde la voz y la composición corren por su cuenta. «Durante un tiempo pensé que no valía la pena componer para mí», asegura. Las cosas han cambiado mucho para ella: «Musicalmente he madurado y personalmente tengo mucha más confianza en mí misma».

La llaman la Adele española. Y no es algo que a ella le moleste; es más, le gusta. «Para mí es un referente», confiesa. Caruncho, por si surge efecto, persiste y trabaja para llegar a parecerse un poco más a ella.

