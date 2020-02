Urkullu abre la primera ventana a un adelanto electoral en Galicia

Non dependerá do que decidan outros

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 10/02/2020 14:33 h

Íñigo Urkullu ha anunciado una comparecencia esta tarde en Vitoria en la que, salvo sorpresa, anunciará el adelanto de las elecciones autonómicas para el 5 de abril. De esta forma, el lendakari acorta al máximo la horquilla de fechas que él mismo estableció entre el Domingo de Ramos y el 26 de octubre, que es el límite que fija la ley con respecto a la convocatoria del 2016, un 25 de septiembre. El mandatario desató esta posibilidad la semana pasada al plantear y difundir la preceptiva consulta a los miembros de su Gobierno, un debate en el que escuchó argumentos de todo tipo.

La presión cronológica tiene que ver con el deseo de Urkullu de desmarcar los comicios vascos de los catalanes, que se celebrarán seguro en el 2020 pero cuya fecha es una incógnita. Si esta tarde confirma la disolución del Parlamento, mañana saldría publicado en el diario oficial y empezarían a contar los 54 días de margen que debe tener la convocatoria de las votaciones.

En esa misma tesitura puede hallarse el presidente Feijoo, partidario por principios de agotar las legislaturas, pero que de un tiempo a esta parte ha evitado insistir en un adelanto que nunca hubiera planeado en el ambiente de no haber coincidido en la fecha en las tres últimas elecciones con las del País Vasco. En el caso gallego, los márgenes de tiempo son los mismos, porque la ley dice que el presidente tiene que convocar con un margen de entre 54 y 60 días.

Por tanto, la fecha límite es la misma que la que maneja Urkullu, aunque la precipitación en las decisiones clave nunca ha sido una de las características del titular de la Xunta, que ni siquiera ha confirmado si se presentará o no, a pesar de las numerosas pistas que ha ido dejando y de que todos sus compañeros de partido, en Galicia y en Madrid, cuentan con él.

Feijoo ha tomado esta cuestión con cierta tranquilidad: «Calquera decisión que teñamos que adoptar non ten que ver co que se diga hoxe ás 16 horas [por la convocatoria], senon co que pensemos que é o mellor para Galicia. O que vaiamos decidir faremolo de forma inmediata e vostedes [por los periodistas] terán comunicación directa». «Non dependerá do que decidan outros», añadió.

Los partidos vascos han acelerado en los últimos días sus preparativos para los comicios, y en Galicia el posible adelanto electoral ya ha sido motivo de reproches y declaraciones de la oposición, que entiende que Feijoo está jugando con la fecha para eludir otros debates.

El último que se ha pronunciado es el delegado del Gobierno, el socialista Javier Losada, que esta misma mañana lanzó un tuit en el que apunta el 24 de mayo como posible fecha, sin mayores explicaciones. Lo cierto es que, pasado este martes, la presión sobre una posible convocatoria se trasladará a principios de marzo, porque, de otra forma, la campaña coincidiría con la Semana Santa.