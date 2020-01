La primera vez que en La Voz se habló del éxito de Rosalía: el ye-ye que triunfó antes que el tra-tra

Antes de que el talento de los artistas se midiese por sus premios Grammy y por los ránkings de descargas en Spotify, donde triunfa nuestra moderna Rosalía, las listas de éxitos del tipo «Los veinte más escuchados» marcaban el ritmo de los tocadiscos de su época. Y es en aquellas que publicaba La Voz dentro de sus páginas de música de los años sesenta y primeros setenta donde nos encontramos con el bum de esa otra Rosalía de unos tiempos en los que los bancos anunciaban en la prensa tipos de interés al 7,5 % (y la inmobiliaria Sofico al 12 %, pero esa ya es otra historia).[Consulta aquí la página completa]

En octubre de 1967, el intrépido Orestes Vara entrevista por primera vez para La Voz a Rosalía Garrido, Rosalía a secas en el mundillo artístico, la entonces famosa intéprete del tema Una chica ye-ye que luego le entregaría a Conchita Velasco la casa discográfica. Rosalía, ganadora del festival del Benidorm cuatro años antes, y ya con doce discos en su currículo, hacía escala en A Coruña para actuar en el mismo escenario de la discotheque al que la semana siguiente se subiría la eurovisiva Massiel. «¿Te has encasillado como chica ye-ye»?, le pregunta Orestes a la joven artista que apadrina Augusto Algueró: «No lo creo así, cuando alguien me explique qué es el yeyeísmo, como eso de la nueva ola, lo entenderé», responde Rosalía, quien se confiesa durante la entrevista amante de todo tipo de música. «Me agrada clásica si estoy en casa; lenta si es con un whisky y moderna si es para divertirrme». Muy directa pero diplomática. Si el periodista le hubiese dicho que apuntaba maneras como política no estaría equivocado: con el tiempo fue concejala del PP en El Campello (Alicante) entre los años 1995 y 2004. Sin embargo, Orestes tiene la ocurrencia de acabar la entrevista preguntándole a Rosalía «por los hombres»: «No es tan fiero el león como lo pintan», responde ella pizpireta. [Consulta aquí la página completa]

«Cuando alguien me explique qué es el yeyeísmo, como eso de la nueva ola, lo entenderé»

Pongámonos en contexto: sus palabras comparten página con un anuncio de una empresa de televisiones que oferta el segundo canal «por 824 pesetas, en cuatro cómodos plazos» y con la sección Pluma de Media Noche en la que una ácida crítica contra el régimen solo puede interpretarse como un gol por toda la escuadra a la censura: «La tele presenta una España idílica sin expedientes de crisis ni suficiente salario mínimo», es uno de los dardos que lanza el atrevido artículo.

Se ve que los tiempos van cambiando, también para Rosalía y, con el paso de Zafiro a Belter, la cantante evolucionaría en su imagen y en su mensaje: La Voz le dedica un artículo en agosto del 71 titulado «Rosalía, la nueva» y asegura que su transformación ha sido «sorprendente» tanto en su imagen como en su música. [Consulta aquí la página completa] En sucesivas crónicas que publica el periódico queda claro que Rosalía va a por todas: «Yo no tengo miedo a nada» sería uno de sus temas de más éxito en una época en la que interpretó la cancion Once corazones de la película Ibéricas Fútbol Club y se convirtió en una habitual de los especiales de fin de año de TVE con Valerio Lazarov al mando. Pero aquella nueva ola de la que hablaba Rosalía en una entrevista años atrás venía esta vez muy movida. En una de sus últimas apariciones en el periódico, antes de su retirada definitiva en 1978 (su última actuación en el Aplauso de Silvia Tortosa ya tiene un toque algo friki), La Voz informaba que a Rosalía se le había entregado en Argentina el premio Zingarella de Oro, que según se apuntaba «solo lo tienen en el mundo Gina Lollbrígida, María Shell, Lola Flores, Carmen Sevilla, Alain Delon y Doménico». [Consulta aquí la página completa]

Un bonito broche antes de que la ola se la llevase del mundo artístico para traernos a esta otra Rosalía que ha llegado arrasando con todo.

LA PRIMERA VEZ QUE EN LA VOZ SE HABLÓ DE...

