Galicia, primera comunidad en suscribir un convenio para ofertar becas Fulbright

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

REDACCIÓN / LA VOZ 29/12/2019 05:00 h

Promoción de Galicia en el exterior y una buena oportunidad de trabajo y formación para cinco gallegos. Esos serán dos de los objetivos cumplidos a través del convenio que la Consellería de Cultura e Turismo suscribirá con la Comisión Fulbright, la fundación que administra el prestigioso programa homónimo de ayudas a la educación. El acuerdo permitirá ofertar cinco becas para realizar estudios, estancias o investigaciones en los Estados Unidos en el campo de las artes, por un importe total de cerca de 200.000 euros para los próximos dos años. Galicia se convertirá así en la primera comunidad autónoma en suscribir un convenio de este tipo con el citado organismo, y lo hará en el marco del Xacobeo 2021 y su repercusión en la cultura gallega.

Según explica la consellería, el acuerdo contempla la realización de diferentes acciones de formación, intercambio y fomento de la cultura, que se concretan en la concesión de las citadas becas a candidatos vinculados a Galicia, bien por nacimiento, bien por residencia, formación en estudios superiores o artísticos, o trayectoria profesional.

Para los candidatos seleccionados, las becas repercutirán tanto en la mejora de la calidad de sus trabajas como en su proyección a nivel gallego, estatal e internacional. Pero además, el departamento autonómico subraya que las ayudas contribuirán a promocionar y divulgar el patrimonio y la cultura gallegos.

Red de apoyo en EE.UU.

La Comisión Fulbright será la que se encargue de preparar y gestionar la convocatoria y el proceso de selección de los becarios. Además, el organismo internacional también se hará cargo de la gestión de visados, de realizar sesiones de orientación en España y de ofrecer una red de apoyo en los Estados Unidos. Los becarios también tendrán derecho a participar en seminarios culturales y científicos organizados por Fulbright. Y, una vez terminada su estancia en Estados Unidos, pasarán a formar parte de la red de antiguos alumnos Fulbright del Departamento de Estado de los EE.UU.

En lo que toca a la vertiente económica, la Consellería de Cultura e Turismo aportará 60.000 euros en el año 2020 y otros 80.000 en el 2021. Esas cantidades servirán para sufragar gastos de viaje, la manutención del beneficiario, gastos de matrícula y/o proyecto, tasas obligatorias que puedan existir y gastos de gestión. La Comisión Fulbright, por su parte, aportará 50.010 euros, correspondientes a gastos de cobertura médica y de accidentes de los becarios durante su estancia en el extranjero, entre otros.

Una decena de gallegos

Entre el año 1987 y el 2015, diez gallegos recibieron una beca Fulbright en el campo de las artes. Entre ellos nombres tan conocidos como el escultor cambadés Francisco Leiro o la escritora Luisa Castro, que realizó en Nueva York estudios de cine.

«El privilegio es su gran prestigio»

Sergio Pardo (A Coruña, 1984) dejó su ciudad natal con solo 16 años para estudiar con una beca en Italia. Más tarde, otra ayuda le llevó a Chicago. Y en 2015 fue una Fulbright la que le permitió estudiar en la Universidad de Nueva York un máster MBA centrado en el ámbito de la gestión cultural a la que llevaba dedicándose más de una década. «Sin esta ayuda no habría podido cursar estos estudios en uno de los centros más prestigiosos», recuerda. Pero además, su estancia en la ciudad estadounidense derivó en una oportunidad laboral. Y es que actualmente, Pardo es Director de Proyectos del programa de arte público Percent for Art, de la Concejalía de Cultura de Nueva York.

«El privilegio de estas becas es su gran prestigio. Probablemente es la ayuda educacional con más reconocimiento internacional. En EE.UU. saber que has sido becario Fulbright es un referente de que has pasado un proceso de selección muy riguroso», explica. Este coruñés destaca también la «heterogeneidad» de los perfiles de los beneficiarios y el fuerte «sentido de comunidad» que se genera entre ellos «haciendo que quieras devolver al mundo un poco de lo que a ti te han dado».

Para Sergio Pardo, las becas Fulbright tienen también un importante papel de intercambio y promoción de las culturas: «Yo siempre llevo conmigo la palabra Galicia».

«Eres ‘‘fulbrighter’’ toda la vida»

Fefa Noia (Compostela, 1974) ya contaba con una amplia trayectoria profesional cuando recibió una beca Fulbright: «Es una de las cosas más positivas de estas becas, que no tienen límite de edad y que existen también para ampliación de estudios», explica. Ella aprovechó la oportunidad para cursar un máster en la San Francisco State University. «Lo que me aportó a nivel formativo es indiscutible: no solo en cuanto acceso a contenidos, también en metodología. Allí el ámbito académico está más conectado con la realidad». De hecho, su trabajo de fin de máster sobre los teatros nacionales tuvo mucho que ver con que un tiempo después pasase a dirigir el Centro Dramático Galego (CDG), puesto que dejó el pasado mayo.

Más allá de eso, la experiencia vital durante el año que pasó en EE. UU. es para ella inolvidable. «Me deshice de muchos prejuicios y aprendí mucho de su actitud entusiasta y su cultura del esfuerzo». Además, Noia destaca que estas becas «no son algo que quede en tu pasado, eres un fulbrighter para toda la vida y eso tiene un gran prestigio, especialmente en Estados Unidos». Agradece especialmente el valor que dan a los profesionales del ámbito artístico: «Cuando aquí aún te siguen llamando la farándula, las Fulbright te inculcan que lo que haces vale la pena y que tienes que tomarte en serio a ti mismo. Las recomiendo sin duda».