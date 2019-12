El Camino también es cosa de niños

0

Cuando la Puerta Santa de la catedral de Santiago vuelva a abrirse para inaugurar el año santo 2021 habrán pasado diez años desde que fue sellada al finalizar el anterior año jacobeo, el del 2010. Desde entonces hasta ese 1 de enero del 2021 habrán nacido en Galicia alrededor de 185.000 niños: entre el comienzo del 2011 y el fin del 2018 vinieron al mundo 155.537 bebés en Galicia, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), a los que habrá que sumar los nacidos en los años 2019 y 2020. El del 2021 será su primer año santo. A todos ellos y a aquellos que en el 2010 eran todavía demasiado pequeños para recordarlo el jacobeo se ha propuesto demostrarles que el Camino no es solo cosa de mayores, y que vale la pena recorrerlo y disfrutar de él a cualquier edad.

Algunos ya lo saben. Los alumnos del CEIP plurilingüe Camiño Inglés, de Oroso, por ejemplo. A ellos el Camino les pasa por la puerta, así que cómo no van a conocerlo. Lo conocen tanto que todo en este colegio gira en torno a las rutas a Compostela. Por eso no es extraño que fuesen los ganadores del premio Camiño de Santiago 2019 en la modalidad en la que participaban los centros de enseñanza no universitaria de Galicia. Su propuesta fue una peregrinación con los alumnos de sexto de primaria partiendo de la abadía de Finchale, en Durham, donde se inicia el Camino Inglés, que da nombre a este colegio de Oroso.

No es, ni mucho menos, la única actividad que desarrolla este centro en relación con la tradición jacobea. Cada año impulsan actividades nuevas para profundizar en el conocimiento y en los valores del Camino, y la intención de la comunidad educativa es que el centro se convierta en un lugar de parada de los peregrinos que pasan por allí.

Eso hacen en una escuela unitaria de Caldas de Reis junto a la que pasa el Camino. Allí invitan a entrar a los peregrinos para que les cuenten su experiencia, les expliquen cosas sobre sus lugares de origen y les hablen en su idioma. De este modo aprovechan su situación al pie de la ruta para que los alumnos puedan aprender muchas cosas.

Pero además de los que conviven con la ruta jacobea, muchos centros educativos están ya con la vista puesta en el 2021 y organizando actividades relacionadas con el Camino, muchas de ellas a través del programa O Teu Xacobeo. Es el caso de la Semana Escolar do Camiño de Santiago, un proyecto impulsado por la editorial Versátil Edicións en el que participaron alumnos de quinto y sexto de primaria de 352 centros públicos gallegos. En total, más de 20.000 niños. Bajo ese nombre de Semana Escolar Camiño de Santiago se incluyeron actividades variadas encaminadas a profundizar en el conocimiento del Camino, sus valores y su riqueza. Algunas de ellas a través de la lectura de A ecopanda e o misterio do románico, una obra escrita por José Antonio Perozo e ilustrada por Viki Berre.

Otro proyecto en el que se implicó a 14.000 estudiantes fue el que puso en marcha la federación de AMPA de Ferrol, con tres iniciativas diferentes en las que participaron treinta colegios. El programa incluyó actividades en las aulas, con materiales para trabajar en clase, foros de reflexión y un concurso artístico centrado en el Camino. La segunda de las propuestas fue una peregrinación para que los escolares pudieran vivir la experiencia. Se organizaron tres rutas de diferentes longitudes. La más pequeña, de en torno a un kilómetro, entre el puerto de Ferrol y la capilla de As Angustias. La segunda tenía como destino la capilla de Caranza y la más larga, de cinco kilómetros, llegaba hasta el monasterio de San Martiño de Xuvia, ya en el concello de Narón.

La última de las actividades de la programación organizada por la federación de asociaciones de padres ferrolana fue un festival en el puerto de Ferrol que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre, con talleres, música, gastronomía y rutas en barco. El proyecto tuvo incluso su propio himno y su mascota, a la que llamaron Frechi.

Entre las actividades de O Teu Xacobeo se incluyó también otra organizada con la asociación Golfo e Dama y la Consellería de Educación que llevó a varias bibliotecas escolares un proyecto de lectura con perros, una propuesta para fomentar con la ayuda de estos animales las habilidades lectoras y la comunicación.