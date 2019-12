Cecilia Pereira, gerente del Xacobeo 202: «Si los niños quieren hacer el Camino, empujan a sus padres a hacerlo»

0

La Voz de Galicia m. s.

redacción / la voz 23/12/2019 05:00 h

Desde que en febrero del 2018 asumió el reto de convertirse en comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira Marimón (Ourense, 1964) trabaja en la organización de un año santo para el que faltan doce meses y tan solo unos pocos días y del que se espera que bata todos los récords. «Desbordada» de trabajo pero «ilusionada», entre los objetivos que se ha marcado está el de acercar el fenómeno jacobeo a los niños.

-Muchos niños no han vivido nunca un jacobeo.

-Muchos niños no han vivido el jacobeo y normalmente los niños no viven el Camino, porque es algo que vives más de adolescente o de adulto. De hecho, la edad media de los peregrinos que vienen a Santiago es alta. Los niños normalmente no hacen el Camino. Ahora se aprobaron varias propuestas de O Teu Xacobeo que estaban muy bien pensadas para conseguir acercarlo a los más pequeños.

-¿Cómo se consigue llegar a los niños?

-Los gallegos somos los que menos hacemos el Camino. Es normal, porque lo tenemos aquí. Pero si estimulamos que los niños lo hagan, empujamos a los padres a acompañarlos. Hay un proyecto precioso que pusieron en marcha en Tui las integrantes de Ideas Peregrinas, que impulsaron Pequegrinos, un proyecto con niños muy pequeños, de hasta 4 años, que realizan un tramo muy pequeño, pero que tienen su propia compostela. Los niños, al querer hacerlo, estimulan a sus padres y a sus abuelos a hacerlo y a conocer mejor los espacios jacobeos. Las AMPA de Ferrol fue impresionante la gente que movieron en sus actividades. El colegio de Oroso... Muchas iniciativas que se están poniendo en marcha.

-Es importante que conozcan el Camino, pero también la riqueza que aporta.

-Sí, es fundamental acercar el Camino a los niños, porque si no no van a conocer la riqueza que el Camino aporta, que es una autopista de intercambio cultural.

-¿Está el Camino preparado para los más pequeños?

-Pues lo está. En el Camino, al final, hay unas etapas marcadas para organizarlo o sistematizarlo un poco, pero no es obligatorio hacer esas etapas. Yo animaría a la gente a una preparación de los niños en trayectos cortos. Tenemos 1.500 kilómetros en Galicia reconocidos como Caminos de Santiago: pues acércate a alguno que tenga vinculación con la historia de tu familia, con tu pueblo, con tu aldea. Todos tenemos un Camino cerca.

-Es además una herramienta educativa que engloba muchos aspectos.

-Claro, cada vez se valora más el contacto con la naturaleza, todos los beneficios que pueden tener el caminar o el senderismo: pues hazlo por un lugar histórico como el Camino, donde hay una energía o un peso de tantas personas caminándolo durante siglos. El Camino tiene una riqueza extraordinaria. Yo animaría a los colegios, porque es una herramienta que tenemos al lado. Hay también material didáctico preparado. Con el Camino aprendes geografía, aprendes historia, aprendes biología, aprendes hasta gastronomía. Y luego valores fundamentales: el esfuerzo, el sacrificio, el intercambio, la austeridad. Aprendes que la felicidad son pequeños momentos, que no hace falta tanto para ser feliz.

-¿Es ese el secreto del Camino?

-Sí, cada persona que hace el Camino se convierte sin duda en un prescriptor, de ahí el éxito del Camino. Cada persona que lo hace lo promociona, y eso es imbatible.