QUÉ HACE AHORA... José María Barja: «Fago sudokus constantemente»

La Voz de Galicia MÓNICA P. VILAR

14/11/2019 05:00 h

José María Barja (Mondoñedo, 1951) echa cuentas y da datos numéricos sin parar. Lo mismo compara la población de su localidad natal con la de pasajeros de un trasatlántico, que calcula cuál es la provincia donde más se declara el Martes de Entroido como jornada festiva (que por cierto, es la de Lugo), o explica por qué es habitual agrupar las cosas por docenas (se debe a la costumbre de contar tocando con el dedo gordo las doce falanges que suman los otros cuatro dedos de la mano). Charlar con este catedrático de Álgebra y no hablar de matemáticas es imposible. «Si, admito esa frase, gústame falar de matemáticas pero é que son matemáticas cotiás, en realidade estou a falar de trivialidades como calendarios ou códigos de barras», justifica con una perenne sonrisa.

Tras dos mandatos como rector de la Universidade da Coruña (UDC), a principios del 2012 fue relevado en el cargo y volvió a centrarse en la docencia. «A axenda de reitor é moi grande e moi apertada. De repente tes que ir a Madrid, ao día seguinte vas a Vigo... Levar, levábase, pero isto é máis rutineiro», confiesa con cierto alivio.

A día de hoy, su vida sigue girando alrededor de los campus. Sabe en qué comedor universitario es mejor comer -él es un habitual de la cantina de Caminos porque en la cocina se arregla lo justo: «Para facer unha cea apaño», dice- y sus anécdotas están salpicadas de referencias a sus colegas de Bioloxía, Química, Filoloxía... No cree en la dicotomía Ciencias-Letras, y aboga por estimular el talento matemático entre los jóvenes gallegos con iniciativas como el proyecto Estalmat en el que está involucrado.

«Son un especialista The Big Bang Theory»

Más allá del mundo académico, es hombre de pocas y tranquilas aficiones. «Gústame ler, moito. Tamén saio a cear ou tomar unha caña, pero pouco. E viaxar, se toca, viaxo, pero non son dos que vai marcando destinos no mapa», explica. Aunque vive en A Coruña desde hace veinte años, es frecuente que los fines de semana se escape a Santiago a ver a la familia. Él sigue soltero. «Niso non hai remedio! Na miña familia somos solteiros, se miras entre os curmáns a lista dos que non temos parella é longa», cuenta.

Él, que adquirió su primer móvil en el 2003 por exigencia de su candidatura a la rectoría, tiene hoy sobre su mesa un Iphone. El artilugio digital acompaña a un periódico. «Son dos que segue a comprar a prensa escrita», reconoce. Defiende que la lectura es distinta en papel pero tiene otro motivo: «No papel hai sudokus, e eu fago sudokus continuamente». No podía ser de otro modo para un enamorado de los números. Y confiesa otro pequeño vicio, este televisivo: «Son especialista en The Big Bang Theory, cito moito a Sheldon Cooper. Os asesores científicos da serie son boísimos».

