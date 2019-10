Jaime Mayor Oreja: «Vivimos en un extremo desorden, desde los conservadores a la izquierda»

0

La Voz de Galicia juan capeáns

santiago / la voz 12/10/2019 05:00 h

Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951), exministro, exparlamentario europeo y expresidente del PP en el País Vasco, se declara decididamente como un expolítico sin ningún ánimo de seguir vinculado al poder e inmerso de lleno en «la prepolítica y la cultura», que es el ámbito en el que se desenvuelve la Plataforma One of Us (Uno de nosotros). Se trata de un colectivo de rango europeo que, en España, acoge a organizaciones provida como Hazte oír, Red Madre o Foro de la Familia, cuyo trabajo y trasfondo suelen irrumpir en la actualidad acompañados de polémicas cuando afloran cuestiones éticas. La próxima semana reunirá durante dos días en Santiago a 150 intelectuales y pensadores.

-¿Qué defiende desde esta plataforma que no haya podido decir desde la política?

-Este es un esfuerzo inédito. Nacimos como una agrupación y ahora somos una plataforma europea basada en un manifiesto que defiende la vida. Y lo hacemos sin intereses partidarios, porque tengo la convicción de que la política no se ha ocupado de estas cuestiones.

-Son abiertamente antiabortistas, un tema en el que sí entró el PP con cierta incomodidad en las elecciones de abril.

-¿Por qué no posicionarse sobre el aborto, la vida, los cuidados paliativos o la dignidad de las personas? Es un profundo error obviar esos debates, aunque ya sé que son incómodos de defender. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a proteger el medio ambiente si no defendemos la naturaleza humana o al ser más débil, que está dentro de una madre?

-Durante la etapa de Zapatero hubo manifestaciones masivas en esa línea, ¿dónde está toda aquella gente?

-Aquellas movilizaciones han ido languideciendo. Es cierto que tenían un trasfondo político evidente, pero faltó perseverancia. Hoy somos una minoría, estamos marginados, pero hay millones de europeos que piensan como nosotros, aunque ahora es una batalla de David contra Goliat.

-¿Quién es Goliat?

-Hay un proyecto cultural sin convicciones ni valores que va en la dirección contraria, que vive en el relativismo moral y que está de moda. En España y en Europa, porque el problema es muy parecido en todo el continente. A la gente le preocupa el populismo y los extremismos ideológicos, y lo que hay es un extremo desorden que va desde los conservadores, como se aprecia en Gran Bretaña, a la izquierda, como vemos aquí, donde se enzarzan por tres o cuatro ministerios cuando la batalla que hay dar es cultural, antropológica.

-Sánchez ha prometido una ley para regular la eutanasia.

-En ese y en otros temas éticos estamos en un plano inclinado que sabemos cómo empieza a rodar, pero no cómo acaba. El aborto y la eutanasia son un desastre, pero más desastroso es tener un miedo reverencial a los que quieren imponer sus ideas cada día de forma más autoritaria.

-¿Qué candidato del 10N se adapta mejor a sus valores?

-En One of Us hemos acordado no entrar en cuestiones partidarias, que cada uno se pronuncie. Pero eso no quiere decir que no estemos muy preocupados por el devenir de la sociedad. No buscamos el poder, solo principios.

Dos jornadas para analizar dilemas éticos de Europa, con misa pero sin recepción oficial

La convención de One of Us se celebrará en Santiago los días 18 y 19 de octubre con la participación de pensadores e intelectuales que reflexionarán sobre una Europa «fiel a la dignidad humana». El programa se abre con una misa en la catedral, pero finalmente no habrá recepción en el Concello, a pesar de que Mayor Oreja y el socialista Sánchez Bugallo así lo habían hablado en un encuentro informal en verano. «El alcalde es encantador, pero a alguien no le ha parecido bien que se le dé la bienvenida a unos antiabortistas y han cancelado la recepción. Es terrible que eso ocurra en Santiago, la raíz de nuestra cultura», denuncia Mayor Oreja.