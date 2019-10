Abandona Podemos Rogelio Santos, hermano de la ex sexcretaria general y parlamentaria Carmen Santos

0

REDACCIÓN 05/10/2019 16:17 h

Rogelio Santos Queiruga, miembro del Consello Cidadán Autonómico de Podemos Galicia y hermano de la ex secretaria general de la formación y parlamentaria autonómica Carmen Santos, formalizó este sábado su baja en el partido mediante una carta de apenas cuatro líneas de texto.

«Quero darvos as grazas a todos polo tempo e traballo que compartimos no proxecto de Podemos e polo trato respetuoso por parte da maioría da organización. Por iso, a experiencia e o aprendido non o esquecerei nunca. Moita sorte en todo a cada un dos integrantes deste Consello Cidadá», reza la misiva remitida a sus compañeros por Santos Queiruga.

Además de Rogelio Santos, varios miembros de Podemos Galicia han formalizado su baja de la formación después de que la exdiputada de Podemos y cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa, anunciase que será la cabeza de lista del nuevo partido de Íñigo Errejón, por la provincia de A Coruña.

En octubre del 2018, Antón Gómez-Reino ganó las elecciones primarias a Carolina Bescansa y se convirtió en el secretario general de Podemos en Galicia pero decidió mantener en la dirección a personas del entorno de Bescansa en aras de integrar a los dos sectores enfrentados.

Una de las personas que ha abandonado Podemos Galicia ha sido Natalia Prieto, que fue secretaria de organización del partido bajo el liderazgo de Carmen Santos, ahora diputada en el Parlamento gallego.

Sin embargo, Carmen Santos, todavía no ha oficializado su marcha de la organización morada ni del grupo parlamentario Común da Esquerda del que forma parte junto a militantes de Podemos, Esquerda Unida y Anova.