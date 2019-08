Caso Diana Quer: «El vacío que nos dejó jamás se llenará»

0

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira 21/08/2019 10:18 h

Hace tres años comenzaba para la familia Quer López-Pinel una pesadilla. En la madrugada del 22 de agosto del 2016, Diana, una joven madrileña de apenas 18 años, desaparecía sin dejar rastro cuando volvía de las fiestas de A Pobra do Caramiñal. Empezaba un mal sueño del que sus allegados no despertarían hasta casi 500 días después. Y para confirmar que los peores presagios eran una certeza. Diana no se marchó voluntariamente, alguien se la llevó a la fuerza y la mató. Fue un crimen que conmocionó a todo un país, pero por aquel entonces posiblemente nadie era consciente de hasta qué punto.

El paso del tiempo ha confirmado el caso de Diana Quer como uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. Pero su repercusión va más allá de los titulares en prensa y televisión. El empeño de su familia, especialmente el de su padre, ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre la prisión permanente revisable y ha logrado una amplia movilización, con 3,2 millones de firmas para pedir que esa pena no se derogue. Y la campaña continúa: «Esta figura debe mantenerse en el código penal, no ya por Diana, sino por el resto de las jóvenes y de nuestros hijos. Siempre he defendido que el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción, hay determinado tipo de individuos que no pueden estar en libertad», explica Juan Carlos Quer.

Entre esos individuos incluye a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, el único acusado por el crimen de la joven madrileña. De hecho, este tercer aniversario de la desaparición de Diana Quer se cumple cuando restan poco más de un par de meses para que se celebre el juicio.

Hace justo seis meses del auto con el que el juez de Ribeira Félix Isaac Alonso dio por cerrada la investigación dejando el camino despejado para la apertura de juicio oral. Se celebrará en la sección sexta de la Audiencia Provincial, en Santiago, a finales de octubre, y el Chicle se enfrenta a las acusaciones de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La Fiscalía y la acusación particular piden para él la prisión permanente revisable por estos hechos.

No será la primera vez que Abuín Gey se siente ante un tribunal. Ya lo hizo el pasado mes de abril, y fue condenado a cinco años de cárcel por un delito de detención ilegal consumado y por otro de agresión sexual en grado de tentativa a una joven de Boiro en la Navidad del 2017. Precisamente fue este caso el que posibilitó la detención del Chicle y su implicación en la desaparición de Diana Quer, un crimen por el que tendrá que responder en el juicio que arrancará el próximo 29 de octubre.

El tercer aniversario de la muerte de Diana coincide con esa proximidad de la vista contra el presunto culpable de acabar con la joven. Pero ello no alivia ni un ápice el dolor que siente la familia de la joven, como explica su padre: «Lo que único que pretendemos es que se haga justicia, la reparación del daño no llegará jamás. La reparación llegaría si este individuo recibiera esa condena ejemplar [prisión permanente] y Diana apareciese por la puerta de la sala, y eso es imposible».

Juan Carlos Que reconoce que estas fechas son especialmente complicadas para la familia: «A nivel personal el vacío que queda en tu vida no se puede cubrir ni se olvida jamás. Esa es la otra perspectiva del daño, no solo se comete sobre la víctima, sino también sobre todo su entorno». Pese a todo, tiene también palabras de gratitud hacia «todas aquellas personas que hace tres años salieron a la calle para intentar ayudar».