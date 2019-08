En Marea se plantea alianzas con el proyecto estatal de Errejón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. LUAÑA

SANTIAGO / LA VOZ 02/08/2019 05:00 h

Cuando el pasado mes de enero Íñigo Errejón y Manuela Carmena dieron la campanada con la creación de una plataforma para las elecciones autonómicas de Madrid al margen de Podemos, el portavoz de En Marea le dio su bendición. Luís Villares, que por aquel entonces ya no disimulaba sus diferencias con Pablo Iglesias -uno de los principales motivos de la ruptura de En Marea- dijo que el proyecto de Errejón era similar al de En Marea porque implicaba crear espacios ciudadanos más allá de las estructuras rígidas de los partidos.

Siete meses después no solo lo mantiene, sino que admite que son ciertos los rumores que hablan de una posible alianza entre En Marea y Más Madrid si finalmente Errejón da el salto al ruedo estatal. «Non houbo contactos, pero si que existe esa posibilidade», indicó el portavoz del ahora Grupo Mixto en el Parlamento de Galicia, poco antes de hacer las maletas y tomarse unas vacaciones tras la que espera madurar su nuevo proyecto político gallego.

La decisión tendrían que tomarla los inscritos, pero de entrada Villares pone una condición inexcusable; que se mantenga la marca En Marea y su estructura orgánica, algo que cree posible porque, en principio, Errejón no se inmiscuiría en los territorios en los que podría contar con aliados. Respetaría la independencia y pactaría, de llegar a fructificar las alianzas, con la marea de Villares y con los comunes de Ada Colau, además de con Compromís en Valencia y con el partido de Teresa Rodríguez en Andalucía, lo que dejaría a Podemos sin la mayoría de sus antiguos socios.

Pero todas estas especulaciones carecerían de sentido si el PSOE lograse formar Gobierno y no hubiese que repetir elecciones en noviembre, porque de ser así, el salto a la política nacional de Errejón carecería de sentido. De hecho, el exdirigente de Podemos se muestra cauto y no solo no alimenta esos rumores centrándose en la política madrileña -en la que el reciente acuerdo entre el PP, Cs y Vox coloca a Más Madrid en la oposición-, sino que pide responsabilidad a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y los conmina a alcanzar un acuerdo para la gobernabilidad de España. También es cauto Villares, centrado en dar a conocer su nuevo proyecto para Galicia, pero sin olvidar que muchas cuentas autonómicas se calculan en Madrid.