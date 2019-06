Luís Villares: «Fomos colocados nun discurso de Podemos no que non queriamos estar»

Fomos colocados nun discurso de Podemos no que non queriamos estar

Luís Villares no solo acusa a Pablo Iglesias de querer romper el grupo parlamentario tratando de quitarle la portavocía o negándose a aceptar a la candidata propuesta por En Marea como senadora de designación autonómica. El portavoz de En Marea cree que Podemos trata de distorsionar el partido instrumental prácticamente desde el principio. Y ayer insistió en esos argumentos en TVG, donde lamentó que el partido morado perdiese «transversalidade» a partir de Vistalegre II y que sus confluencias -en este caso En Marea- se viesen arrastradas: «Fomos colocados nun discurso de Podemos no que non queriamos estar», admitió sobre las divisiones internas que los castigaron en las urnas. «Queriamos un espazo transversal e máis amable, en positivo e sen enfados».

La formación morada ya no se sentía bien representada en En Marea cuando Carmen Santos era la secretaria xeral en Galicia. Pero fue su sustituto, Gómez-Reino, el que pilotó la oposición a Villares con el nombramiento de una candidatura alternativa en las primarias, con las acusaciones de pucherazo sobre el proceso, con la operación para desbancar a Villares como portavoz parlamentario y con la oposición a que Mariló Candedo sea senadora. Por todo ello, Villares acusó abiertamente a Podemos de querer destruir no solo el grupo parlamentario, sino también «a convivencia» y «a confluencia».

Con todo, Villares no quiso entrar en si Iglesias debe ser sustituido, porque «non milito en Podemos nin En Marea é unha parte de Podemos».

Un sector de Compostela Aberta pide dimisiones

La asamblea de Compostela Aberta en la que se decidió la continuidad de Martiño Noriega como concejal en la oposición hasta final de año recibió una fuerte contestación interna por los malos resultados electorales. Un grupo pidió la dimisión de la actual coordinadora y que se celebraran primarias. Distintas fuentes aseguran que se llegó a votar esa posibilidad y que, por pocos votos, se acordó que siguiese la dirección actual. Oficialmente, Compostela Aberta reconoce las críticas internas, pero dice que se consensuó la renovación de la dirección en octubre porque era cuando correspondía.