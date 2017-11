Las quejas obligan a la Xunta a reducir el arroz en los menús escolares

0

La Voz de Galicia elena silveira

cambre / la voz 08/11/2017 05:00 h

La presencia de arroz en los menús escolares de varios colegios del área coruñesa ha vuelto a generar polémica y protestas entre los padres de alumnos. La mayoría consideran excesivo que sus hijos coman arroz en el colegio cuatro o cinco días a la semana, bien como plato principal o como guarnición, y explican que eso puede generar problemas de estreñimiento en los niños o agudizar el problema en aquellos que ya tienen tendencia a ello. En el CEIP Isaac Díaz Pardo de Culleredo se cursaron varias quejas de padres, que también se produjeron en los colegios públicos Portofaro y O Graxal, en el municipio vecino de Cambre. Ante esta situación, la Xunta dio instrucciones a todas las empresas de cátering que sirven a comedores escolares en Galicia para que rebajen la presencia de arroz en los menús. «Non obstante, cómpre salientar que a presenza de arroz na meirande parte dos menús establecidos figura como acompañante, non coma prato principal», indicaron las mismas fuentes. Y precisaron que esta instrucción se refiere sobre todo a casos en que el arroz es un elemento principal del plato, «polo que se recomenda que se poida substituír por outros produtos con características organolépticas e nutricionais similares», matizaron.

«Mi hija tiene tendencia al estreñimiento. Imagina las consecuencias si todos los días come arroz. Creo que podrían alternar con otro hidrato de carbono», explicaba ayer una madre con hijos escolarizados en el CEIP Portofaro. «No entendemos esta afición por el arroz. ¿Es que la Xunta trajo un tráiler especial de arroz de China?», comentaba ayer otra madre con ironía. Padres del CEIP O Graxal dijeron que en principio se está intentando solucionar y compensar lo que consideran una presencia excesiva de este alimento en los menús escolares, como consecuencia de las reclamaciones que se presentaron. En este sentido, desde la asociación O Mencer indicaron que ya se subsanaron las incidencias detectadas en el menú de noviembre, en concreto en la primera semana, donde se acumularon las raciones de arroz.

Por su parte, el director del CEIP Portofaro, Antonio Gil, también confirmó que trasladaron las reclamaciones de los padres a la Consellería de Educación y que después de una reunión con la empresa de cátering, y los técnicos de la Xunta que dan el visto bueno a los platos, «se acordó reacondicionar el menú y cambiar tres días de arroz en la rueda de 20 días. Aunque es verdad que los cuatro días de una semana de noviembre quedan con presencia de arroz, aunque no como plato principal». Confirmó que esta redistribución de alimentos ya se está aplicando y que desde este cambio no se han recibido oficialmente más quejas.

Algunos padres aseguraron ayer que a principio de curso las quejas se centraban en que los platos incluían mucha ensalada y elaboraciones frías. «Ahora hay más platos de cuchara, como purés y cocidos, pero aun así hay mucho arroz, y se puede sustituir por otro hidrato», reclaman.

«La mayoría de las calorías deben proceder de hidratos de carbono complejos»

«No, no es malo comer arroz todos los días». Expertos en nutrición consultados confirman que la presencia diaria de arroz en la dieta de un niño no tiene que generar problemas de salud. Es más, indican que puede ser beneficioso si este hidrato de carbono se combina con vegetales o verdura para compensar ese componente astringente. En este sentido, una médica nutróloga de A Coruña afirma que en la dieta gallega hay una tendencia generalizada a sobrecargarla de proteínas porque, quizás por un tema cultural, se asocia a la salud, la riqueza y el bienestar. «Pero esto es un error. Los hidratos de carbono complejos deben tener prevalencia en la dieta sobre las proteínas, para no sobrecargar los riñones. De hecho, no es malo que en la misma comida haya dos o tres raciones de hidratos de carbono complejos», insistió. Recordó que los niños hacen una de las cinco comidas del día en el colegio.