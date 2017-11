El Solitario, a la cárcel de Teixeiro

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia alberto mahía

a coruña / la voz 07/11/2017 05:00 h

Jaime Giménez Arbe, el Solitario, el atracador de bancos que se burló durante 13 años de las fuerzas de seguridad del Estado, ocupa desde la semana pasada una celda en el centro penitenciario de Teixeiro. En Galicia cometió al menos seis atracos a bancos. En el resto de España se le atribuyen otros 27 asaltos.

El Solitario llegó a la prisión de Teixeiro, «arrogante, prepotente y exigente con los funcionarios». Lo dejó claro desde el pasado miércoles, cuando llegó en un furgón desde el centro penitenciario de Huelva, donde pasó varios meses antes de recorrer varias cárceles españolas, desde Madrid a Valdemoro, de Valdemoro a Picasent, de Picasent a Albocácer... No aguanta en ninguna porque Instituciones Penitenciarias lo quiere tener controlado para evitar que se haga fuerte en una prisión. Además, su comportamiento en los centros penitenciarios no es el mejor, pues ha tenido varios desencuentros con funcionarios y con otros reclusos. En Teixeiro ya demostró que no va a cambiar y ya se le ha oído alguna mala contestación. Permanece en el módulo de aislamiento.

El Solitario fue detenido en el 2007 en Portugal. Las fuerzas de seguridad del Estado llevaban varios años tras él. Era un delincuente muy peligroso, que además de los robos asesinó a dos guardias civiles de una patrulla de Tráfico que se cruzaron con él en una carretera secundaria de Navarra. Su primer golpe se remonta a 1994. Y desde entonces suma 29 atracos más, seis en Galicia.

Atracos en Galicia

Su primer atracó fue el 2 de mayo de 1994 en Viveiro, en el Banco Exterior de España, donde se apoderó de 5.600.000 pesetas y se llevó consigo el carné de identidad del cajero. Durante el atraco, disparó un tiró intimidatorio, recogió el casquillo y gritó a los atemorizados empleados: «Ya os dirá la policía de qué calibre es».

Cuatro años después regresó a Galicia, concretamente a Melide, donde asaltó otra sucursal bancaria. Al año siguiente volvió a aparecer en una entidad de Chantada, y en agosto del año 2001, el Solitario atracó una sucursal en Cee. En el 2003, asaltó otro banco en Vilalba, y el último que se le atribuye en Galicia lo cometió en Sarria, en el 2006, un año antes de ser detenido en Portugal.

La Justicia española ha dictado siete condenas firmes que suman unos 70 años de cárcel. Está en prisión desde julio del 2007, y en el 2008 fue condenado por el asesinato de los dos guardias civiles. Diez años después, declaró desde la prisión andaluza por videoconferencia ante el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo por el atraco de Vilalba. El fiscal pide para él siete años de prisión por ese delito. Diez años más solicitó la Fiscalía por el atraco de Sarria en el 2006.